La puesta en marcha de la Zona Franca de San Juan dio un paso decisivo luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de expropiación del predio donde se emplazará el desarrollo, ubicado en el departamento Jáchal. La iniciativa, impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, declara de utilidad pública y sujeta a expropiación urgente un terreno estratégico de aproximadamente 110 hectáreas, destrabando un proceso que llevaba más de tres décadas sin concretarse.

Tras la votación legislativa, el gobernador Orrego celebró la medida y destacó su importancia para el futuro de la provincia en sus redes sociales. “Hoy damos un paso histórico por el desarrollo de San Juan”, expresó, remarcando que la Zona Franca de Jáchal permitirá atraer inversiones, fortalecer el comercio exterior y generar empleo genuino. “Jáchal tiene futuro y lo construimos juntos”, agregó.

Publicidad

El predio seleccionado se encuentra en la zona oeste de San José de Jáchal, colindante a la Ruta Nacional 150, en un sector conocido como la “ruta de los camiones”, por donde circula el transporte pesado hacia la Compañía Minera del Pacífico, una de las principales caleras del departamento. La ubicación fue considerada clave por su conectividad y valor logístico para el desarrollo del polo comercial e industrial.

El secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, explicó que la expropiación del terreno era el punto central para que el proyecto pudiera avanzar dentro de los plazos establecidos por la normativa nacional. “Llevamos más de 30 años teniendo el derecho a una zona franca y nunca se pudo poner en marcha. Si esto se demora, también se retrasa todo el proceso a nivel nacional, que de por sí es largo y complejo”, advirtió.

Publicidad

Con la aprobación de la ley, San Juan avanza en un proyecto largamente esperado, que busca posicionar a Jáchal como un polo estratégico para el comercio regional e internacional, y consolidar una política de desarrollo productivo con impacto directo en la generación de empleo y en el crecimiento económico de la provincia.