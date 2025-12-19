Inauguraron la nueva plaza del Barrio Ara San Juan, en Chimbas

La intendenta de la Ciudad de Chimbas, Daniela Rodríguez, encabezó junto a vecinos el acto de inauguración de la nueva plaza pública del Barrio Ara San Juan. El espacio, que rinde homenaje al tripulante del submarino ARA San Juan, Suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, fue completamente renovado y equipado con una inversión conjunta entre fondos municipales y una empresa privada.

La intendenta Daniela Rodríguez inauguró la plaza “Suboficial Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez”. FOTO: Gentileza

Obras de infraestructura y equipamiento urbano

La remodelación integral incluyó trabajos de infraestructura de base: preparación y nivelación del terreno, demolición y reconstrucción de veredas deterioradas, y la construcción de 220 metros de cordón cuneta y 150 metros de cordón zapata. Para garantizar la accesibilidad, se instalaron cuatro rampas. El perímetro fue cerrado con placas y postes premoldeados.

El equipamiento contempla el esparcimiento, la seguridad y el ornato público. Para los más pequeños se instalaron juegos infantiles que incluyen un mangrullo, columpios y un trepador, complementados con dos ejercitadores para adultos. La iluminación fue reforzada con la colocación de seis columnas con lámparas ornamentales tipo Apolo de 100 watts.

Forestación y homenaje

El proyecto paisajístico incorporó 12 árboles, plantas ornamentales y 550 metros cuadrados de césped, otorgando un nuevo pulmón verde al barrio. Además, se dispusieron cuatro bancos de hormigón y cuatro cestos de residuos para el confort y la limpieza del lugar.

La obra incluyó una pintura general y la realización de un mural que identifica el nombre oficial de la plaza, dedicada a la memoria del Suboficial Rodríguez.

Esta plaza se suma a la reciente obra de pavimentación ejecutada en el barrio, representando, según destacaron desde la comuna, un compromiso más cumplido por la actual gestión municipal. La obra busca mejorar la calidad de vida y el espacio de encuentro para los vecinos de la zona.