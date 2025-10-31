El presidente Javier Milei, luego de recibir a 20 gobernadores en lo que consideró una reunión "extremadamente positiva", anunció que en la segunda parte de su gestión llevará a cabo dos viajes por mes a distintas provincias para acercarse a la gente.

"Me parece que le hace bien a la gente que yo visite el territorio", evaluó el mandatario durante una entrevista en A24.

A su vez, adelantó que otro de sus proyectos en esta misma línea es hacer una vez por mes una reunión de Gabinete en el interior del país.

"La construcción de la Argentina no es obra de una sola persona. Para eso necesito a la mayor cantidad de argentinos posible arriba de este proyecto. Inexorablemente, con los que coinciden en el rumbo, hay que abrir una ventana de diálogo. De ese debate van a surgir buenas cosas. Van a surgir mejores leyes de ese intercambio, no tengo dudas", explicó Milei.

Durante otro tramo de la conversación, Milei aseguró que está dispuesto a dejar atrás diferencias con el resto de los mandatarios en pos de avanzar con sus promesas de campaña. "Lo que nosotros habíamos planteado como reformas de primera generación lo hemos cumplido todo. Es momento de seguir adelante con las de segunda generación", explicó y dijo que durante el encuentro en Casa Rosada todos los gobernadores presentes afirmaron estar de acuerdo con la reforma laboral.