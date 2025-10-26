En medio de un operativo de seguridad reforzado, el presidente Javier Milei llegó alrededor de las 11:00 horas a la UTN de Almagro para ejercer su derecho al voto. Fue acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Tras emitir su sufragio, Milei se retiró en silencio, saludando a las personas que se encontraban en las inmediaciones desde la puerta de la camioneta que lo escoltó.

Posteriormente, regresó a la residencia oficial de Olivos, donde permanecerá durante el resto de la jornada electoral. Al atardecer, se dirigirá al búnker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la avenida Córdoba, desde donde seguirá los resultados junto a gran parte del Gabinete, principales candidatos libertarios y algunos dirigentes del PRO.

Esta elección se destaca por ser la primera en la que se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, un sistema implementado con el objetivo de reducir costos y simplificar el proceso electoral. Más de 36 millones de ciudadanos están habilitados para votar por 24 senadores y 127 diputados nacionales.

El mandatario no realizó declaraciones a la prensa y su jornada continuará en Olivos hasta el momento de dirigirse al búnker para seguir el escrutinio junto a su equipo y dirigentes aliados.