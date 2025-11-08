El presidente Javier Milei participó este sábado en La Paz de la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz Pereira como nuevo jefe de Estado de Bolivia. Tras el acto, ambos mandatarios mantuvieron un breve diálogo en el que el argentino le manifestó su comprensión sobre la situación que deberá afrontar en su gestión.

“Yo sé lo que estás recibiendo. Te lo puedo decir por experiencia propia”, expresó Milei al flamante presidente boliviano, en alusión a las dificultades económicas y políticas heredadas al iniciar su propio mandato en la Argentina.

Durante el encuentro, el mandatario argentino se puso a disposición “en caso de lo que le podamos ayudar”, a lo que Paz Pereira respondió: “Nos va a ayudar. Somos buenos para recibir consejos”.

Paz Pereira asumió la presidencia boliviana tras destacar en su discurso inaugural el complejo escenario que recibe. “Nos dejan una economía quebrada, con las reservas más bajas en 30 años, inflación, escasez, deuda y una nación cansada y dividida”, afirmó al responsabilizar a sus antecesores Evo Morales y Luis Arce por la crisis.

Milei, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, llegó a Bolivia en un avión de la Fuerza Aérea tras una escala en Nueva York. Su presencia en el Congreso boliviano generó ovaciones y saludos de legisladores que aprovecharon para tomarse fotografías con el mandatario argentino.

La conversación entre ambos líderes se desarrolló en un tono cordial. Paz Pereira recordó su infancia en Tarija, su vínculo con la provincia de Salta y su afinidad por el Club Atlético Independiente. También agradeció la presencia de Milei en su asunción y recordó su paso por la Argentina durante el exilio de su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora.

Al finalizar el encuentro, el presidente boliviano obsequió a Milei un vino tarijeño y una piedra denominada “La Bolivianita”, de color violeta. “Cuando vean esa decisión, ahí va a estar la piedrita encima”, le dijo Paz Pereira, a lo que el mandatario argentino respondió sonriente: “Encima es de color violeta, me encanta. Es el color nuestro”.