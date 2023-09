A medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales en Argentina, programadas para el próximo 22 de octubre, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, continúa haciendo olas en el escenario político argentino con su estilo directo y polémico. En una reciente entrevista con Alejandro Fantino en Radio Neura, Milei respondió enérgicamente a las críticas que ha recibido de diversos sectores políticos y religiosos.

"A mí no me paran ni 200 economistas fracasados, ni pseudointelectuales, ni curas villeros", afirmó Milei, dejando claro que no se dejará amedrentar por la oposición y las críticas.

El economista libertario aprovechó la oportunidad para expresar su visión sobre la relación entre los representantes políticos y el pueblo argentino. "Es un delirio arrogarse que un representante del pueblo es más que el propio pueblo. Es un delirio en el que vive la casta política", dijo Milei. Su mensaje es claro: en su gobierno, los políticos deberán vivir la vida que vive el ciudadano común, sin privilegios ni "jodas".

Milei también abordó la posibilidad de una derrota de los partidos tradicionales, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Les recordó que, en caso de cometer errores, no solo sufrirán las consecuencias los argentinos de a pie, sino también los políticos. "Van a tener que vivir como viven los argentinos de bien", advirtió.

El candidato de La Libertad Avanza se describe a sí mismo como un "outsider outsider", destacando que su enfoque es único, ya que no proviene de ninguna estructura preexistente y ha construido su plataforma para desafiar el status quo político. "Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre", sostiene Milei.

Los comentarios de Milei son una respuesta a las críticas que ha recibido en los últimos meses por sus políticas y declaraciones polémicas. En particular, sus comentarios sobre el Papa Francisco como "representante del maligno en la Tierra" y su supuesta promoción del comunismo generaron controversia y llevaron al equipo de Curas de Villas y Barrios Populares a realizar una "misa de desagravio". Sin embargo, el candidato de La Libertad Avanza no muestra signos de retractarse y continúa defendiendo sus opiniones con vehemencia.