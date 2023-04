El conocido periodista hizo uso de su espacio “Multiverso Fantino”, para cuestionar duramente el accionar del presidente Alberto Fernández tras el uso del helicóptero para asistir a una entrevista y usar el campo de juegos del Club Atlético Ferrocarril Oeste como pista de aterrizaje. A su vez, aprovechó el espacio para hablar sobre la posible compra de una nueva aeronave presidencial.

El periodista le sugirió al presidente Alberto Fernández que no viaje más en helicóptero y busque alternativas gratuitas de transporte: “Pero viajá a dedo Alberto. Si ya ni presidente sos. Ya dijiste que no vas por la reelección, ¡viajá a dedo Alberto! Andate a dedo a la reunión esa que tenés ahora en México, si total nadie te necesita acá”, sentenció.

Mientras “la gente está en el fondo del mar, rascando la olla de nuevo”, lo que hace la dirigencia política es “una tocada de culo, una forrada”. El odio que te agarra, tenés ganas de decir: no podés ser tan mierda, loco. Y de última, si comprás un avión, no me lo cuentes, hacelo pasar por abajo, no me lo pasés por la cara, boludo” lanzó indignado Fantino.

Indignado e irónico, Fantino le acercó al mandatario algunos consejos de mochilero: “Para México te explico como haces: salís de Olivos (alguno te va a cargar). Hacés dedo (te van a conocer por el bigote), y te llevás la guitarra colgada atrás. Te carga algún camionero y le tocás alguna canción de Litto Nebbia. Y si no vas a dedo, andá en auto. ¿Por qué en helicóptero?”.

Finalmente, el periodista se preguntó: “Por qué hay que bancar un helicóptero para este muchacho o para el que venga (sea Patricia Bullrich, Larreta o Milei). Dejen de romper las pelotas, empiecen a dar señales”, concluyó.