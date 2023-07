Jermell Charlo y su amenaza a Canelo Álvarez

El 30 de septiembre, Jermell Charlo se verá de frente con Canelo Álvarez, a quien ya le dejó una advertencia. En Las Vegas, dicho día será el momento del segundo combate del año para el mexicano, después de exhibirse en su país. En esta oportunidad, estarán todos los títulos del Peso SúperWelter en juego. Claro, ningún fanático del boxeo en el mundo se quiere perder esta guerra.

Al mismo tiempo que Canelo se encontraba jugando al golf, el American Century Championship, Jermell Charlo comentó que "yo siempre estoy entrenando, ligero, pero justo después de esto, comenzaré a entrenar duro, ya con mi campamento de preparación". Estas palabras fueron en una entrevista con 810WHB. En la misma, no se guardó nada y liquidó al mexicano.

Publicidad

Por otro lado, Jermell también aprovechó para decir lo siguiente sobre su combate con Canelo Álvarez: "Dejando que mi dedicación me lleve a mi destino. Soy el Rey". Además de esas palabras, el estadounidense lució todos sus cinturones como campeón del Peso Superwélter del WBC,WBO,WBA y de la IBF. Sin dudas, está ilusionado para enfrentarse al azteca.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Para sentenciar con sus palabras, Jermell Charlo también lanzó una dura advertencia dirigida a un mexicano, en la que asegura que este no debe confiarse. "Sólo me dijeron que el otro Charlo (Jermall) no estaba listo, pero que tenían al otro Charlo (Jermell). Y yo dije, bueno tráiganme al que sea, no me importa", cerró el estadounidense. Claro, es que el tapatío busca seguir recuperando su prestigio tras su caída contra Bivol.

Confianza en el equipo de Jermell Charlo

Horas atrás, quien también habló fue Derrick James, el entrenador de Charlo. El mencionado confía en el plan y expuso la estrategia para tener diferentes opciones como las que tuvo Bivol y así a derrotar al Canelo Álvarez. "Quiero que sea rápido, quiero que sea atlético, quiero que sea móvil. Cuanto más pesado seas, es como si estuvieras letárgico, más lento. Tienes que ser más rápido", dictó.