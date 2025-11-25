Un adolescente de 15 años fue rescatado este lunes en Jerusalén después de pasar más de siete horas colgado en una grúa de 36 pisos de altura, en un episodio que generó conmoción en toda la ciudad. El joven había trepado la estructura cerca de la medianoche “para ver la vista”, según relató a los equipos de rescate, pero perdió el equilibrio y quedó atrapado en una pequeña plataforma, sostenido apenas por los cables y el gancho de la grúa.

Las imágenes difundidas muestran al chico suspendido en una posición extremadamente peligrosa sobre un edificio en construcción. Permaneció así hasta la mañana, cuando un transeúnte lo vio y alertó a los bomberos. De inmediato, varios equipos especializados iniciaron el ascenso por la estructura para llegar hasta él.

Eyal Cohen, funcionario del cuerpo de bomberos, explicó que el joven trepó unos 100 metros, resbaló y fue detenido “milagrosamente” por un contrapeso. “Gritó toda la noche”, relató. “Este es un incidente grave que terminó en milagro. Solo de milagro logró salir con vida”, señaló.

El teniente comandante Shai Nehemia, jefe de la estación Ha’uma, detalló que el rescate fue “muy complejo”, tanto por el ángulo de la grúa como por la gran altura. Los rescatistas debieron montar un sistema de cuerdas para acceder de manera segura al adolescente y bajarlo sin riesgo.

El caso reavivó la preocupación de las autoridades por la creciente tendencia de algunos jóvenes a realizar hazañas peligrosas en altura para buscar adrenalina. El episodio ocurrió en la misma torre donde, hace un mes, un joven de 20 años murió al caer durante una marcha ultraortodoxa contra el reclutamiento militar.