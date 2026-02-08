El Gobierno anunció que la "TV Pública" no va más y no descarta su cierre

El Gobierno nacional confirmó una profunda reestructuración en los medios estatales, que incluye el cambio de nombre de la histórica "Televisión Pública" y evalúa medidas aún más drásticas sobre su continuidad. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco del plan de ajuste que aplica la administración de Javier Milei.

Según lo expuesto por Adorni, la señal dejará de llamarse "TV Pública" como parte de una nueva etapa en la administración de los medios públicos, aunque no se especificó cuál será su nueva denominación ni el alcance total de los cambios en su programación y estructura interna. El anuncio se produce en un contexto donde el canal ya enfrentaba vacancias clave en su organigrama, como la falta de un director de programación.

El ajuste como contexto general

La decisión sobre el canal estatal se enmarca dentro de la política de reducción del gasto público. Adorni confirmó que se aplicará una reducción del 20% en todas las áreas del Estado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, lo que incluye tanto estructuras administrativas como el personal contratado. El vocero adelantó que en las próximas semanas se completará esta reestructuración en los distintos ministerios, sugiriendo que los cambios en los medios públicos son solo una parte de un proceso más amplio.

Incertidumbre sobre el futuro de la señal

Si bien el anuncio oficial se centró en el cambio de nombre, desde el Gobierno no descartaron futuras medidas que podrían llegar incluso al cierre del canal. La falta de precisiones sobre un nuevo modelo de gestión o una misión redefinida para el medio genera incertidumbre sobre su rol futuro.

La Televisión Pública, creada en 1951 con la primera transmisión de LS82 TV Canal 7, tiene una larga historia como medio de comunicación estatal. Ha pasado por distintas etapas y denominaciones, pero su posible transformación o desaparición marca un punto de inflexión en la política de comunicación del Estado argentino.