Un joven de 18 años fue aprehendido este pasado viernes 6 en Capital, acusado de intentar robar elementos del interior de un automóvil tras romper uno de sus vidrios. El hecho fue encuadrado como robo agravado en grado de tentativa y se activó el procedimiento especial de Flagrancia.

El ladrón de 18 años fue detenido por el dueño del auto violentado.

El episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando personal policial fue comisionado a calle Mendoza, antes de Cano, tras un aviso por una aprehensión de carácter civil. Al arribar al lugar, los efectivos de la Comisaría 3ª procedieron a la detención formal del sospechoso.

El delincuente fue atrapado con las 8 botellas de fernet y las 5 de coca cola que había robado.

Según relató la víctima, momentos antes una vecina lo alertó de que un sujeto, que se movilizaba en una bicicleta negra, había roto el vidrio trasero de su automóvil, a la altura de la luneta, y había sustraído distintos efectos del interior del vehículo para luego huir hacia el sur por calle Mendoza.

La bicicleta en la que huyó el ladrón, pero no le alcanzó para escapar.

Ante esta situación, el damnificado inició la búsqueda por sus propios medios y logró dar con el sospechoso a pocos metros del lugar, aun en posesión de los elementos sustraídos, entre ellos una maleta con ocho botellas de fernet y cinco botellas de Coca Cola. Allí lo increpó y redujo, dando aviso inmediato al 911.

La bebida robada estaba en el interior del auto por eso el delincuente rompió el vidrio para sustraerla.

El aprehendido fue identificado como Edgar Sergio Cobo De Vita, domiciliado en Capital. Tras las actuaciones de rigor, se hizo presente el ayudante fiscal Alejandro Solera, quien, con intervención de la fiscal de turno, dio inicio al proceso especial de flagrancia.