Jimmy Carter fue nuevamente internado y será operado de una hemorragia cerebral

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981) fue internado anoche en un hospital de Atlanta y será operado hoy de una hemorragia cerebral, producto de sus recientes caídas, informó en un comunicado el Centro Carter.



El objetivo del procedimiento médico es "aliviar la presión sobre el cerebro, causada por un sangrado debido a sus caídas recientes", detalló el Centro Carter.



El ex mandatario, de 95 años, está "descansando cómodamente" en el hospital universitario Emory de Atlanta junto a su esposa, Rosalynn, de 92 años, consignó la agencia de noticias EFE.



Hace tres semanas, Carter sufrió una caída en su domicilio en la localidad natal de Plains, Georgia, que le causó una fractura menor de su pelvis y de la que se recuperó sin complicaciones al cabo de unos pocos días de internación.



Anteriormente, también en octubre, se cayó y los médicos tuvieron que darle puntos en una ceja, mientras que en mayo se rompió la cadera, también mientras estaba en su casa, y tuvo que someterse a otra cirugía.



Carter, demócrata, es el ex gobernante más longevo de la historia de Estados Unidos, con un año más de los que tenía el republicano George H. W. Bush (1989-1993) cuando falleció en noviembre pasado.



Carter, que gobernó Estados Unidos entre 1977 y 1981, consiguió el Nobel de la Paz en 2002 por su trabajo humanitario.