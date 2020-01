Johnson condena ataque a bases militares y promete trabajar para evitar que escale el conflicto

El primer ministro británico, Boris Johnson condenó hoy los ataques con misiles contra dos bases militares estadounidenses en Irak y prometió que su gobierno hará todo lo posible para evitar una escalada del conflicto, tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani.



En el ataque, en represalia por la muerte en Irak del general iraní, al menos dos bases militares de Al Asad, ubicadas al oeste de Bagdad y en Irbil, cerca de la frontera iraní, fueron alcanzadas por unos 12 misiles.



En una intervención en la Cámara de los Comunes, Johnson instó nuevamente a desescalar la crisis con Irán y afirmó que su gobierno hará "todo lo posible para evitar una escalada".



El primer ministro confirmó que hasta lo que sabía, no hubo soldados británicos ni estadounidenses que hayan resultado heridos en el ataque.



Johnson respondió así a una serie de preguntas y acusaciones del líder laborista Jeremy Corbyn, quien le pidió que confirme su oposición a cualquier aumento de las tensiones o ataques y que evite una "guerra a gran escala".



Corbyn sostuvo que el accionar de Estados Unidos puso en riesgo a civiles y tropas del Reino Unido y hace que el acuerdo nuclear se hunda.



También se refirió a la ilegalidad del ataque en el que murió Soleimani y acusó a Johnson de no poder enfrentarse al presidente Donald Trump debido al deseo del gobierno del Reino Unido de negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos después del Brexit.



En ese sentido, Johnson, le respondió que no le corresponde al Reino Unido determinar si fue ilegal o no y aseguró que el gobierno "defenderá" a las personas en todo el Medio Oriente.



Por la mañana, el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, instó a Irán a no llevar a cabo más ataques y señaló que una guerra en Medio Oriente solo beneficiaría a Estado Islámico y otros grupos integristas.