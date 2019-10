Jorge Blanco, el galán de "Violetta", se presenta este jueves en La Trastienda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El actor y cantante Jorge Blanco, galán de "Violetta" la exitosa serie juvenil protagonizada por Tini Stoessel y que se presentara este 24 de octubre en La Trastienda, dijo que en esta nueva etapa espera reunir al publico de la ficción con nuevas generaciones.



La estrella mexicana llega en su gira internacional "#ConmigoTour", en la que presenta sus grandes éxitos, incluyendo "Vamos" su más reciente lanzamiento. Blanco tiene una gran legión de fans en nuestro país, luego de un par de años en los que residió en Buenos Aires, mientras coprotagonizaba la mundialmente famosa serie teen de Disney Channel "Violetta", junto a la estrella local Tini Stoessel.



El mexicano, que lleva editadas varias canciones y un EP charló con Télam sobre su show:



T:-¿Cómo es esto de lanzarse a la música? ¿Lo seguís haciendo en paralelo a la actuación? ¿Qué estilo querías cultivar?



JB:- Mi idea es tener mi prioridad 100% en la música. No voy a dejar de lado la actuación, si pudiera encontrar algún proyecto que sea flexible para que pueda compaginar con eso yo más que feliz, hay algunos que demandan mucho tiempo que lamentablemente no se pueden por el momento. Yo me quiero meter en un estilo de pop, siempre mezclando un poco con el urbano, el R&B y un poquito de todo.



T:-¿Quiénes te inspiraron en cada ritmo?



JB:- Uno de mis artistas favoritos y mis referentes en la música ha sido Justin Timberlake, que justamente él ha estado mucho en esa onda del pop y el R&B. Los ritmos urbanos tienen mucho que ver con todos estos movimientos que hay ahora, los cuales son una herramienta extra para todos nosotros.



T:-¿Cómo viene la producción del disco? ¿Cuántos singles ya tenés grabados y listos para ser editados y publicados? ¿O vas haciéndolo despacio y con mucha calma?



JB:- Con calma. Con las nuevas plataformas, la gente demanda que haya material nuevo todo el tiempo, entonces casi que uno tiene que ir sacando cada mes o cada dos meses. Material hay un montón, tenemos 2 o 3 canciones que ya es seguro que se vienen. Y material para un disco lo hay, hay material suficiente y estamos tanteando el público, viendo qué pide y cuando sea necesario sacar el disco lo haremos.



T:- En estos shows como el que vas a venir a hacer a La Trastienda, ¿Qué estás incluyendo? ¿Canciones tuyas o clásicos que cantaste en Violetta?



JB:- Son todas canciones mías que he estado sacando en estos últimos 4 años. Hubo un tiempo que hice música en inglés y van a estar y todas las que estuve sacando en español también, además de algunos temas que estarán saliendo durante estos meses que se vienen, así que la gente no la ha escuchado. Capaz que algún cover meteré para dar algo extra también. Yo, desde que tengo unos 11 o 12 años, empecé a querer componer y escribir. A los 12 fue cuando empecé a aprender bien guitarra para poder aprender a acompañarme y a escribir y ya a los 13 o 14 empecé a hacer mis primeras letras probando cosas. Así fui creciendo y ya cuando empecé de lleno con mi carrera solista empecé a juntarme con grandes autores para escribir juntos. Estaba como esponja tratando de agarrar el ritmo y ver su manera de pensar, de escribir y de trabajar.



T:- ¿Cómo es esa reacción del público? ¿Cómo estás viendo la aceptación a tu figura, o la televisión te sigue reclamando?



JB:- Los fans han estado reaccionando muy bien a lo que es la música, hicieron la transición súper bien, entendieron muy bien qué era lo que quería hacer. Gracias a ellos estoy teniendo ese empuje, estamos corriendo la voz. Son muy fieles y les agradezco un montón. Ahora el desafío es estar uniendo un público nuevo que capaz que no me conocía o no ha visto la serie, entonces espero que la música le guste y sigan mi proyecto, estaría buenísimo.