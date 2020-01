Jorge Rojas destacado de la segunda noche del Festival Nacional de Doma y Folclore

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cantante Jorge Rojas se destacó al cerrar anoche la segunda jornada de la 55ta edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, velada que contó con más de 14.000 espectadores en las tribunas.



El cierre del neuquino radicado en Salta desató una verdadera fiesta en el campo de doma del Anfiteatro José Hernández, en un show que combinó sus grandes éxitos con lo más destacado de sus nuevos trabajos.



Pasadas las 2 de la madrugada Rojas pisó el escenario Martín Fierro y rápidamente conquistó a los presentes con “Mi cantar”, “Lo que el tiempo me enseñó”, “A todo corazón”, “Sin ataduras”, “Guitarra compañera”, Mía”, “Como ayer”, “Sin memoria”, “Olvida que te he amado” y “El secreto de tu vida”, como parte de su repertorio.



“Quiero presentar canciones nuevas, pero no quiero dejar de lado aquellas con las que nos comunicamos tantos años", remarcó el cantante en una de sus interacciones con el público.



Además la velada del sábado contó con la presencia de Ahyre, Las Voces de Orán, Lele Lovato, Efraín Colombo, Natalia Pastorutti, Kaymanta y Nico Cáu, entre otros artistas.



Esta noche la máxima atención estará puesta en el show que brindará Luciano Pereyra en el cierre, mientras que antes subirán al escenario Indios de Ahora, Los 4 de Córdoba, Roxana Carabajal, Salta 3, Dúo Postal e Índigo.