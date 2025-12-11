La declaración de José López, el ex secretario de Obra Pública condenado por el caso de los bolsos, se convirtió en el punto más resonante de la novena audiencia del juicio por los cuadernos de las coimas. En su confesión de 2018, retomada en el debate oral, López describió con precisión cómo funcionaba el sistema de pagos y recaudación dentro del Ministerio de Planificación durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Según relató ante el fiscal Carlos Stornelli, todos los meses elaboraba un listado de pagos a empresas en base a los certificados de obra que recibía de Vialidad Nacional y al presupuesto asignado por Roberto Baratta y Julio De Vido. “Ese listado era entregado a la Presidenta y a Julio De Vido. No tenía decisión propia: era un listado objetivo”, afirmó. Indicó además que ambos funcionarios lo requerían mensualmente y que lo entregaba “en mano y en papel”, por separado a cada uno.

López aseguró que Cristina Kirchner fijaba los montos prioritarios para cuatro empresas (Austral, CPC, Electroingeniería y JCR) y que el resto se distribuía proporcionalmente entre las demás firmas. El mecanismo, dijo, se extendió entre 2011 y 2015.

El ex funcionario también detalló cómo circulaba el dinero vinculado a supuestas coimas. Explicó que si el destinatario final era De Vido, el financista Ernesto Clarens entregaba los fondos al funcionario Germán Nivello, imputado en el caso. “Nivello me lo llevaba a mi oficina y yo se lo dejaba a De Vido en el baño. Eran sobres con entre 100 y 300 mil dólares”, declaró. Describió incluso la mecánica: los sobres se dejaban sobre el lavabo o el bidet, antes de mantener una reunión en el despacho.

López sostuvo además que en épocas electorales, De Vido les pedía a él y a Baratta que intensificaran la recaudación. Afirmó que era Clarens quien actuaba como “cobrador” y se comunicaba con las empresas. También señaló al empresario Carlos Wagner como creador del esquema conocido como “La Camarita”, eje de la investigación por la cartelización de la obra pública.

Las afirmaciones de López se insertan en un expediente paralelo del caso cuadernos, que investiga 52 imputaciones y 535 pruebas vinculadas a la relación entre funcionarios y empresarios. La lectura de las acusaciones continúa, antes del turno de los descargos de los acusados.