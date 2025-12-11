La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que el próximo jueves 18 de diciembre se movilizará a Plaza de Mayo, luego de que el Gobierno enviara al Congreso su proyecto de reforma laboral. La decisión fue adoptada por la cúpula sindical tras una reunión realizada este mediodía en la sede de Azopardo, donde se evaluó el contexto político y la agenda legislativa que se abrirá en los próximos días.

La elección de la fecha no es casual: coincide con el inicio del debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, instancia clave para las definiciones económicas del Gobierno. En este marco, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA e integrante del Consejo de Mayo, advirtió que “ante la velocidad que tiene el Poder Ejecutivo, va a haber una velocidad por parte de la CGT en la defensa de los derechos que venimos exponiendo”. Además, anticipó que se convocará a un plenario de delegaciones regionales para delinear un “programa de acción” y avanzar hacia “una etapa de resistencia con propuestas”.

Publicidad

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo introduce cambios profundos en contratos, indemnizaciones, jornadas laborales, licencias y vacaciones. Entre los puntos centrales se destacan nuevas modalidades contractuales, como el trabajo a tiempo parcial con horas suplementarias voluntarias, aportes sociales proporcionales y obra social equivalente a la de un trabajador de jornada completa. También se redefine el contrato a plazo fijo, que contempla una indemnización basada en la antigüedad al momento de la finalización pactada, y el contrato eventual, que quedará restringido a servicios extraordinarios o exigencias transitorias.

En materia de jornada laboral, el Gobierno propone la creación de un banco de horas para compensar extras, acuerdos voluntarios para francos compensatorios, un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales, además de la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan cálculos por promedio. Las vacaciones podrán tomarse entre octubre y abril, fraccionarse en tramos no menores a siete días y deberán incluir un período en verano al menos una vez cada tres años.

Publicidad

El capítulo de licencias por enfermedad incorpora certificados médicos digitales con firma obligatoria, controles exigidos por el empleador y reincorporación sujeta al alta médica definitiva. Cuando exista una incapacidad permanente, el empleador deberá asignar tareas compatibles.

En cuanto al régimen indemnizatorio, se mantiene la base de un mes por año trabajado o fracción mayor a tres meses, con una remuneración calculada según la mejor mensual del último año y criterios de habitualidad y normalidad. El tope será de tres veces el salario promedio del convenio aplicable, con un mínimo del 67% del monto calculado. La reforma también establece una indemnización única, eliminando reclamos civiles adicionales salvo en casos de delitos penales.

Publicidad

La CGT evalúa que estos cambios implican un retroceso en derechos laborales adquiridos y busca presionar al Congreso para frenar o modificar el proyecto. La marcha del 18 de diciembre será la primera acción pública en esta nueva etapa de confrontación con el Gobierno.