Un joven de 23 años fue inhabilitado para conducir tras la viralización de videos en los que su hijo de cinco años aparece manejando solo un cuatriciclo en la Provincia de Buenos Aires. En una de las grabaciones se ve al menor circular sin casco en un descampado, mientras que en otra se lo observa transitando directamente por una ruta. Las imágenes fueron registradas en Mercedes hace aproximadamente dos semanas.

Según confirmó Infobae, el propio padre filmó y publicó los videos en sus redes sociales, lo que motivó la intervención inmediata de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El organismo identificó al responsable y solicitó la suspensión de su licencia por lo que calificó como “conducta deliberadamente imprudente” y violatoria de las normas de seguridad vial.

Publicidad

En declaraciones a Telefe, el padre, identificado como Nahuel Alexis, afirmó que no se arrepiente de lo sucedido y justificó la maniobra al asegurar que buscaba un lugar apartado para que “nadie lo moleste”. Además, sostuvo que no considera que su hijo estuviera en peligro y que su intención fue apoyar su interés por los vehículos: “A él esto le gusta y yo lo apoyo, él es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño”.

La ANSV remarcó que un niño no puede conducir ningún vehículo motorizado en la vía pública y que los cuatriciclos solo están autorizados a circular en corredores seguros habilitados. También advirtió sobre la creciente tendencia a realizar maniobras riesgosas para obtener visualizaciones en redes sociales, lo que expone a menores y terceros a potenciales accidentes de gravedad.