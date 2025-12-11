Ariel Holan dejó de ser este jueves el técnico de Rosario Central, luego de una reunión con la dirigencia en la que ambas partes coincidieron en que lo mejor era cerrar el ciclo antes del final de la temporada. El contrato, que caducaba en diciembre, quedó rescindido en buenos términos y con el agradecimiento formal del club por la labor desarrollada durante su gestión.

A través de un mensaje público, Central despidió al entrenador con palabras de gratitud: “Profe, gracias por el título. Tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”. La institución destacó su rol en la obtención del campeonato de Liga logrado el 20 de noviembre de 2025, tras finalizar primero en la tabla anual, en el marco del título polémico que otorgó la AFA.

Holan había asumido el 6 de noviembre de 2024 y, en 42 partidos al frente del equipo, consiguió 22 triunfos, 13 empates y solo 7 derrotas. Su salida marca el cierre de una etapa breve pero significativa, en la que logró un título local y condujo al plantel en un período de alta exigencia deportiva.