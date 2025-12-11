La ciudad de Loreto, en Santiago del Estero, quedó sacudida por un hecho insólito y alarmante: un comerciante tucumano fue sorprendido vendiendo sándwiches de milanesas elaboradas con papel higiénico prensado en uno de los puntos gastronómicos más concurridos de la zona.

El episodio ocurrió durante la noche del martes, cuando personal de Bromatología municipal inspeccionó el “Carro Trico”, ubicado en la plazoleta Fuerza Aérea, un clásico espacio de comida callejera donde vecinos y turistas suelen reunirse. La intervención se produjo luego de múltiples denuncias de clientes que notaron irregularidades en el sabor, textura y aspecto de las milanesas.

Milanesas secuestradas y un hallazgo aberrante

En el operativo, los inspectores secuestraron nueve bultos con milanesas ya listas para la venta. Al revisarlas, comprobaron que estaban confeccionadas con papel higiénico prensado, un material completamente inapto —y peligroso— para el consumo humano. Tras el hallazgo, intervino la fiscal de turno, Eugenia Calligaris, quien ordenó dar continuidad a las actuaciones legales correspondientes.

Un caso que se repite

Este escándalo reavivó el recuerdo de un episodio similar ocurrido en agosto de este mismo año, también protagonizado por un comerciante tucumano. En Monte Quemado, durante las fiestas patronales de la Virgen del Carballo, se descubrió a un vendedor que ofrecía milanesas hechas con papel higiénico y chorizos adulterados. En esa oportunidad, se decomisaron más de 20 kilos del falso alimento, y una mujer embarazada denunció haber consumido una por desconocimiento.

Más controles y advertencia a la población

El nuevo caso detectado en Loreto vuelve a poner en alerta a las autoridades sobre la calidad y seguridad de los alimentos comercializados en la vía pública. Desde el municipio informaron que reforzarán los controles bromatológicos en puestos callejeros y exhortaron a la población a consumir únicamente en comercios habilitados y con condiciones higiénicas verificables.