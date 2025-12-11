Tras un intenso debate, se aprobó en general la nueva Ley de Transporte

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó en general la nueva Ley de Transporte, 21 a 15, durante la sesión iniciada a las 10 de la mañana de este jueves 11 de diciembre, con aval a la propuesta presentada por el legislador oficialista Enzo Cornejo. El voto afirmativo llegó alrededor de las 13:30, después de un intercambio sostenido entre los bloques, y dejó habilitada la discusión artículo por artículo, que tendrá lugar en una instancia posterior. La norma, que aspira a reformular de raíz el sistema vigente, fue presentada como una respuesta a los desequilibrios históricos del sector.

El proyecto aprobado introduce un cambio central: la eliminación definitiva del sistema de licencias, reemplazado por un régimen de registro que busca transparentar quiénes operan cada unidad, bajo qué condiciones y con qué responsabilidades. La justificación expuesta durante el debate giró en torno a la concentración que generó el mecanismo anterior y al uso discrecional que, según se planteó, terminó derivando en distorsiones económicas y operativas. Con el nuevo esquema, la autoridad provincial aspira a controlar en tiempo real la composición del servicio y sus flujos.

Otro de los puntos determinantes es la redefinición de los límites para la participación empresarial en futuras licitaciones. Mientras que el proyecto original proponía un máximo del 15% de líneas por operador, la versión final cambia ese parámetro y establece un tope del 25% del parque automotor total. La intención es evitar posiciones dominantes sin restringir de manera excesiva la entrada de actores que puedan sostener operatividad y cobertura en todo el territorio provincial. Este criterio, según se explicó en los fundamentos, pretende equilibrar la competencia en un sistema altamente sensible a la concentración.

En relación con la planificación territorial, la medida ajusta el margen para la ampliación o modificación de recorridos. El límite vigente del 30% desciende a un 25%, articulado con el nuevo techo empresarial. Esto significa que cualquier empresa que ya opere una porción del sistema tendrá restricciones más ceñidas para expandir su influencia sobre los corredores restantes. Los encargados del análisis técnico señalaron que esta reducción busca mejorar la distribución del servicio y evitar que determinadas zonas queden sujetas a maniobras unilaterales de reconfiguración por parte de un solo operador.

Además del transporte regular, la ley incorpora un capítulo específico para los servicios no regulares: taxis, remises, transporte escolar, accesible y alternativas vinculadas a plataformas digitales. Allí se introduce un marco más estricto que el existente, al obligar la geolocalización de todas las unidades y exigir controles documentales reforzados. También se actualizan los requisitos para inscribirse en el Registro Provincial de Transporte, un punto que las autoridades consideran clave para rastrear movimientos, verificar habilitaciones y unificar criterios de fiscalización en toda la provincia.

En la instancia de tratamientos artículo por artículo se prevé que surjan planteos de ajustes, pedidos de precisión y contrapropuestas sobre la forma en que se regularán tanto los servicios urbanos como los interurbanos. El oficialismo confía en que la arquitectura del proyecto será sostenida sin modificaciones sustanciales, mientras que sectores opositores anticipan que buscarán incorporar salvaguardas y escalonamientos que contemplen el proceso de transición.