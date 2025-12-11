Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en llevar a la Justicia a padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos. El Ministerio de Salud confirmó la presentación de las primeras diez denuncias formales, un hecho inédito que se da en medio del rebrote de sarampión y la marcada disminución de las coberturas vacunales a nivel nacional.

Según informó el diario Los Andes, es la primera vez que la normativa provincial se ejecuta de manera efectiva en el ámbito judicial. La medida se impulsa tras la reaparición de enfermedades prevenibles: el reciente aumento de casos de sarampión (erradicado en el país en 2016) y la muerte de siete bebés por tos convulsa en Entre Ríos encendieron alertas sanitarias en todo el país.

La iniciativa fue encabezada por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y ejecutada por el Programa de Inmunizaciones, dirigido por Iris Aguilar. Los equipos revisan caso por caso los registros y, cuando las familias se niegan a completar el esquema obligatorio, derivan el expediente a la Justicia Civil para que se ordene su cumplimiento.

En agosto, Mendoza había reglamentado un procedimiento específico para denunciar incumplimientos del calendario, que prevé multas de entre $200.000 y $300.000 para padres, tutores o efectores privados que omitan aplicar las dosis requeridas.

Actualmente, la provincia registra una cobertura escolar mayor al 80%, pero necesita alcanzar como mínimo el 95% para evitar nuevos brotes. Las autoridades recordaron que todas las vacunas obligatorias son gratuitas, seguras y están disponibles durante todo el año.