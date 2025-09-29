Una adolescente sanjuanina decidió exponer públicamente una situación de violencia que la marcó profundamente. Valentina Echegaray, conocida artísticamente como Gipsy M, contó a través de un video en TikTok que sufre acoso escolar y que, como consecuencia de ello, tuvo que dejar de asistir a la escuela secundaria.

La joven relató que el hostigamiento comenzó cuando sus compañeros descubrieron que era cantante y tenía una comunidad de seguidores en redes sociales. Según expresó, desde ese momento fue aislada y juzgada por su entorno escolar. “Decían que yo era creída por tener tantos seguidores y que seguro me iba a subir a una nube o a un pony por ser cantante y ser artista. La gente no me quería conocer directamente. Yo me expreso moviendo el pelo, hablando con las manos o moviendo mis pulseras. Eso ya era de creída totalmente para los demás”, sostuvo.

Publicidad

El relato de Valentina también incluyó episodios de violencia verbal y amenazas que no solo la alcanzaron a ella, sino también a su familia. “No quisieron relacionarse más conmigo. En todo caso, si lo hacían, era hablando a mis espaldas diciendo: ‘Ah, es una creída, por eso nos mandó la segunda cuenta’. Todo el tiempo para ellos era creída. A partir del cuarto año empecé a escuchar esa palabra y era la única que tenía en mi diccionario”, recordó.

Las agresiones se trasladaron incluso a su madre, quien recibió mensajes directos con insultos y agravios. “Esto es lo más grave para mí, que la gente no se dé cuenta. Los padres de esos chicos le dijeron a mi mamá en audios: ‘Tu hija es una enferma, tu hija está loca, tu hija se crea todas las cosas en la cabeza que le hacen’. Un montón de cosas horribles le dijeron”, denunció.

Publicidad

El pedido para continuar sus estudios

Agobiada por la situación, la adolescente resolvió interrumpir la cursada presencial. Ahora solicita que las autoridades educativas la autoricen a concluir el secundario de manera virtual, para resguardar su bienestar emocional. “Entonces me vine a mi casa y le dije a mi madre: ‘Ma, no quiero volver al colegio’. Yo creo que como madre, que tu hijo venga y te diga ‘no quiero volver más al colegio’, es raro y chocante”, contó.

Valentina remarcó que su madre la acompaña en esta decisión y que juntas buscan una salida que le permita continuar con sus estudios en un entorno seguro.