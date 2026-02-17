La tristeza y la conmoción golpean a barrio Ituzaingó, en Córdoba, tras la muerte de un joven de 23 años que se descompensó mientras jugaba al fútbol en un complejo ubicado sobre calle Fulton.

El hecho ocurrió en la noche del domingo, cuando el joven celebraba su cumpleaños junto a amigos y allegados. Cerca de las 20, y en medio del partido, cayó desplomado en la cancha, lo que generó desesperación entre los presentes.

De inmediato dieron aviso a la Policía y al servicio de emergencias. Los efectivos fueron los primeros en arribar al lugar y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

Según relataron testigos, las ambulancias llegaron alrededor de 40 minutos después del llamado, situación que generó fuertes quejas y reclamos por parte de familiares y amigos del joven.

Pese a los esfuerzos realizados, alrededor de la 1.30 de la madrugada del lunes los médicos constataron el fallecimiento y confirmaron que la causa fue un paro cardiorrespiratorio.

El joven era muy conocido en la zona y vivía a pocas cuadras del predio deportivo. La comunidad de barrio Ituzaingó permanece consternada por la inesperada muerte a tan corta edad, en lo que debía ser una noche de festejo que terminó en tragedia.