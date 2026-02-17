Un fuerte siniestro vial sacudió la noche del lunes en San Juan. Dos trafics que transportaban a más de veinte personas terminaron volcadas en un mismo episodio que dejó varios heridos.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió entre las 22 y las 22:30., en Ruta 141, en inmediaciones de Difunta Correa. Las circunstancias del vuelco son materia de investigación, aunque el impacto generó una escena de gran magnitud por la cantidad de ocupantes involucrados.

Los primeros en advertir la situación fueron trabajadores de Vialidad Nacional, identificados como Benito Castro y Manuel Alejandro Tabares, quienes se dirigían hacia el puesto de Marayes para continuar tareas en la zona del socavón. En el trayecto se toparon con las unidades siniestradas y dieron aviso inmediato a las autoridades. Minutos después arribó personal de la Policía de San Juan para realizar las tareas de rigor.

Los primeros datos exponen que se asistió a entre 20 y 30 personas, varias de ellas con heridas de distinta consideración. Los servicios de emergencia trabajaron en el traslado de los lesionados a centros de salud para su evaluación.

El hecho generó preocupación por la cantidad de pasajeros transportados. Las pericias buscarán determinar cómo se produjo la secuencia que terminó con ambas trafics volcadas sobre la calzada.