La cantante colombiana Shakira habría puesto en venta su exclusiva isla privada ubicada en Bonds Cay, en Bahamas, una propiedad que adquirió en 2006 cuando mantenía una relación con Antonio de la Rúa.

La isla formó parte de una ambiciosa apuesta inmobiliaria de la artista, quien por entonces amplió su cartera de bienes raíces con esta adquisición poco convencional. El terreno se sumó a sus residencias en Miami, Barranquilla y España, y fue presentado como un posible refugio exclusivo para celebridades, cercano a Estados Unidos pero alejado del ruido mediático.

Publicidad

Un proyecto que no prosperó

La propiedad en Bahamas estaría valuada en 25 millones de euros y abarca más de 260 hectáreas.

El plan original contemplaba la construcción de un resort de lujo destinado a figuras del entretenimiento y del alto perfil internacional. Entre los inversionistas vinculados al proyecto figuraba Roger Waters, reconocido por su trayectoria en Pink Floyd.

Sin embargo, con el paso de los años el desarrollo inmobiliario perdió impulso y nunca se concretó la construcción del complejo hotelero. Tras casi dos décadas sin avances significativos, la isla volvió al mercado internacional.

Publicidad

Cuánto cuesta la isla

De acuerdo con portales especializados en bienes raíces, Bonds Cay tendría un valor estimado cercano a los 25 millones de euros, equivalentes a unos 33 millones de dólares y más de 45 mil millones de pesos argentinos.

En su momento, la artista habría pagado alrededor de 16 millones de dólares por la propiedad, lo que implica que su cotización prácticamente se duplicó.

Publicidad

La isla cuenta con aproximadamente 263 hectáreas de bosque nativo, más de 21 kilómetros de costa con playas de arena blanca y aguas cristalinas. Solo se puede acceder por barco o helicóptero, un detalle que refuerza su carácter exclusivo.

Así, la lujosa propiedad que alguna vez fue pensada como un paraíso para celebridades podría cambiar de manos, cerrando un capítulo inmobiliario en la vida de la estrella colombiana.