El primer fin de semana largo del año dejó números que quedarán en la historia. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el Feriado de Carnaval viajaron 3 millones de turistas por todo el país, un 7,2% más que en 2025.

El impacto económico directo fue contundente: $1.007.793 millones, es decir, más de 1 billón de pesos destinados a alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

El gasto total creció 6% a precios constantes frente al mismo período del año pasado. Sin embargo, el gasto diario promedio por turista se ubicó en $111.605, lo que representa una caída real del 7,7%. La estadía, en tanto, fue más extensa: promedió 3 días, frente a los 2,8 días de 2025.

Destinos colmados y clima cambiante

El fin de semana estuvo marcado por condiciones climáticas inestables —calor, lluvias y tormentas— típicas de febrero, aunque eso no frenó las decisiones de viajar.

Los destinos más elegidos fueron las provincias con fuerte tradición carnavalera como Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, además de la Costa Atlántica y distintos puntos del sur y Cuyo.

La marca superó el récord previo de 2023, cuando se habían movilizado 2.925.000 viajeros, consolidando al Carnaval como uno de los momentos más fuertes del calendario turístico nacional.

Fuerte movimiento aéreo y terrestre

El transporte aéreo tuvo un rol clave. Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo. Solo la aerolínea de bandera movilizó más de 220.000 personas.

También se destacó el flujo regional: Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia Argentina.

En las rutas se registró tránsito intenso, especialmente en los corredores hacia la Costa Atlántica, con picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata. Para ordenar la circulación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial dispuso restricciones a camiones en rutas estratégicas.

En la cordillera, el Paso Cristo Redentor mostró demoras de hasta 180 minutos, muy por debajo de las siete horas registradas el año anterior.

Turismo resiliente pese al contexto

Un informe del Instituto de Economía Aplicada de la UADE estimó que una familia tipo necesitó $1.265.013 para vacacionar dentro del país, equivalente al 74% del salario promedio RIPTE. Aun así, el turismo interno volvió a demostrar resiliencia en un contexto económico desafiante.

Con estos números, el Carnaval 2026 se convirtió en el mejor de la historia en cantidad de turistas y uno de los más importantes en términos de impacto económico, reafirmando el peso estratégico del sector para las economías regionales.