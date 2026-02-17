El fin de semana largo dejó números más que positivos para tres de los principales destinos turísticos de San Juan: Valle Fertil, Iglesia y Calingasta. Los departamentos registraron niveles de ocupación cercanos al lleno total.

Valle Fértil, a pleno por el Safari tras las Sierras

El director de Turismo de Valle Fértil, Marcos Carrizo, informó a DIARIO HUARPE que la ocupación estimada fue del 100%. “Es estimada porque no todos los prestadores comparten su información, pero los que sí lo hacen nos avisaban de cancelaciones por la situación en la Ruta 141 y a la media hora ya estaban nuevamente ocupados”, explicó.

Según detalló, el 87% de los visitantes fueron sanjuaninos, mientras que el resto llegó desde Mendoza, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires y San Luis. También se registraron algunos turistas extranjeros. Además, el Safari atrajo competidores de Córdoba, Mendoza, San Luis y La Rioja, lo que potenció el movimiento económico.

Iglesia, atractivo por sus actividades

Por su parte, Fany Pernas, secretaria de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Iglesia, aseguró que la ocupación superó el 95%. “Mucha oferta gastronómica privada, eventos, escuelas náuticas y de andinismo a full. Cabalgatas, deportes náuticos, rafting y kayak. La verdad nos viene yendo muy bien”, destacó.

El departamento mostró intensa actividad en cada uno de sus atractivos, consolidándose como uno de los polos más elegidos para el descanso y la aventura.

Calingasta, carnaval y naturaleza

En tanto, Emilia Leonor Bigi, directora de Turismo y Cultura de Calingasta, informó en Radio Sarmiento que el departamento alcanzó una ocupación cercana al 90%.

Los visitantes llegaron principalmente desde San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. El carnaval fue uno de los grandes atractivos, con comparsas locales, shows musicales y elección de reina.

Bigi también destacó el movimiento en la Pampa del Leoncito y en el Parque Nacional El Leoncito, donde la observación astronómica en el CASLEO volvió a convocar a gran cantidad de turistas.

Sobre la Pampa del Leoncito, aclaró que se puede acceder, aunque con recomendaciones estrictas para preservar este patrimonio natural, especialmente tras los daños ocasionados meses atrás por vehículos 4x4.

Además, adelantó que ya hay reservas confirmadas para Semana Santa, una de las fechas más fuertes del calendario turístico. El departamento cuenta con entre 1.200 y 1.300 plazas entre hoteles, cabañas, hostels y campings.

Con altos niveles de ocupación, intensa agenda cultural y fuerte movimiento gastronómico y recreativo, Valle Fértil, Iglesia y Calingasta vivieron uno de los mejores arranques turísticos del año, reafirmando su lugar como motores del turismo sanjuanino.