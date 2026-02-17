Con los tiempos ajustados y las sesiones extraordinarias en cuenta regresiva, el gobierno de Javier Milei puso en marcha un operativo político para aprobar la reforma laboral en menos de diez días.

El oficialismo decidió aceptar modificaciones en el polémico artículo 44, referido a licencias médicas, luego de reconocer un “error” en su redacción. La corrección será tratada en comisión en la Cámara de Diputados de la Nación y el jueves el proyecto llegará al recinto.

Si logra la media sanción, el texto será girado de inmediato al Senado de la Nación Argentina, donde el oficialismo apuesta a obtener dictamen y aprobarlo antes del viernes 27, fecha límite de las extraordinarias.

Alianzas bajo presión

La hoja de ruta exige coordinación milimétrica y respaldo de bloques dialoguistas. La Libertad Avanza deberá consolidar el apoyo del radicalismo, el PRO y legisladores alineados con gobernadores aliados.

El presidente de Diputados, Martín Menem, tendrá un rol clave en la organización del debate y la sesión especial prevista para esta semana.

En el Senado, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, reconoció que la redacción original del artículo cuestionado fue un “error” propio, lo que abrió la puerta a una reformulación consensuada.

Objetivo político central

Para la Casa Rosada, la reforma laboral es uno de los ejes estructurales de su programa económico. De concretarse, sería una de las modificaciones más profundas al régimen laboral desde el retorno de la democracia en 1983.

El desafío no es menor: el oficialismo debe demostrar solidez parlamentaria en tiempo récord y evitar fisuras en sus alianzas. En un Congreso fragmentado, cada voto cuenta y cada negociación puede inclinar la balanza.

La cuenta regresiva ya comenzó y el Gobierno juega una de sus cartas políticas más fuertes antes de que se apaguen las luces de las sesiones extraordinarias.