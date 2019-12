Jóvenes ingenieros de la UNNE diseñan un robot para el control de cañerías subterráneas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tres jóvenes ingenieros diseñan el prototipo de un robot teledirigido para el control de cañerías subterráneas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).



Según informó el rectorado de la casa de estudios, “el diseño presentado es virtual, no físico, para lo cual se utilizó un software con el que se simuló su estructura mecánica”.



La propuesta fue presentada por los ingenieros Alexis Zalazar, Bruno Rodríguez y Alejandro Gómez formó parte del proyecto final de graduación que tuvo la dirección del ingeniero Gustavo Veroli y la colaboración logística del ingeniero Gerardo Bravo.



“El robot aportaría solución para las inspecciones en redes de tuberías en lugares de difícil acceso, de reducido tamaño o en el que se transportan materiales peligrosos, los cuales representan riesgos para los operarios que ejecutan esas tareas”, indicaron los impulsores de la iniciativa.



Y agregaron: "El objetivo es disponer en la región de esta tecnología para reducir el impacto de las temporadas de precipitaciones pluviales mediante el mantenimiento preventivo, reducir los tiempos de reparación en cañerías que presenten pérdidas, y fundamentalmente evitar la pérdida de vidas humanas”.



"El robot tendrá forma de carro de seis ruedas, para lo cual el sistema de tracción más adecuado es el skid steer, en el cual todas las ruedas cuentan con motores” que “el sistema elegido permite además que las ruedas derecha e izquierda del vehículo giren a velocidades diferentes y pueda tomar una curva hacia un lado o hacia el otro”, precisaron.



El chasis estará fabricado con una impresora 3D y material plástico PET, resistente y con tolerancia a las temperaturas locales.



A su vez se indicó que el robot “tendrá el espacio necesario para alojar una batería de GEL que será la encargada de alimentar el circuito de potencia y de mando del carro, un microcontrolador Arduino Mega realizará y ejecutará la programación”.



También contará con “un módulo transmisor de video vía wifi que enviará el video en directo que registra la cámara, un módulo de radiofrecuencia que hará la comunicación con el control remoto para así poder manipular el carro”.



Los jóvenes ingenieros afirmaron que “construir un prototipo físico tiene un costo de aproximadamente $64.000 (US$ 1.100) de insumos, que es muy inferior en comparación con los $1.596.000 (US$ 26.600) que cuesta adquirir un robot de inspección PTZ camera, que se consigue en el exterior y sin mencionar el envío del producto”.



Luego se señaló que “el robot será construido con un material que pueda soportar agua y líquidos agresivos ya que deberá inspeccionar cañerías de transporte fluvial y cloacal”, que tienen diámetros de entre 600 y 1.400 milímetros.