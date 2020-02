Joxemi de Ska-P: "Para batallar contra el sistema hay que organizarse"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La banda punk española Ska-P vuelve a la Argentina para ofrecer un par de presentaciones, entre ellas la que el sábado 22 dará a beneficio de la fábrica recuperada Fasinpat (ex Zanon) en Neuquén, reponiendo una experiencia que ya compartió una década atrás porque, como advierte su guitarrista José Miguel "Joxemi" Redin “para batallar contra este sistema hay que organizarse”.



“Ahora puedo cantar y cagarme en el presidente y no pasa nada, como también uno se puede disfrazar de punk o hippie y aparentar... Pero para batallar contra este sistema hay que estar bien informado y organizarse”, proclama “Joxemi" en entrevista telefónica con Télam desde su casa en el pueblo navarro de Larraga.



"Hace exactamente 10 años pisábamos Neuquén y dábamos un concierto por los trabajadores de la misma fábrica porque somos muchos integrantes en la banda y cada uno tiene su opinión, pero respecto de estas situaciones no tenemos discrepancias internas", asegura el histórico guitarrista de Ska-P.



La nueva visita a la Argentina le permitirá, además, participar el lunes 24 en el festival Rock en Baradero, donde encabezará la tercera y última fecha del encuentro anual que se desarrolla desde 2015 en esa ciudad del noreste bonaerense.



El conjunto que el guitarrista integra hace 25 años y comparte con PulPul en voz y guitarra, Julio César Sánchez en bajo, Kogote en teclado e Ivan Guevo en batería, donará todo lo recaudado del show del sábado 22 en el estadio Ruca Che (Antártida Argentina 3901) a los trabajadores de la ex Zanon.



Hay un punto de partida que cada uno de los músicos tiene en claro arriba y debajo del escenario y se cristaliza en "El vals del obrero", donde PulPul canta: "Este es mi sitio, esta es mi gente/Somos obreros, la clase preferente/Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción/Somos la revolución".



Pero la postura no termina en esa canción; se trata de un compromiso que, por un lado, atraviesa de comienzo a fin la obra del grupo que registra ocho álbumes de estudio y, por otro, rige las decisiones de cada uno en lo personal. En el caso de Joxemi, por ejemplo, cada vez que visita Buenos Aires decide hospedarse en el hotel Bauen, un alojamiento recuperado por sus trabajadores.



"En España hay muchas cooperativas, los obreros se juntan para fortalecerse y tener más facilidades, pero no tengo conocimiento de que se organicen, gestionen y saquen adelante una fábrica que fue abandonada por sus dueños, eso nunca lo escuché", compara Joxemi sobre las experiencias obreras de ambos países.



Télam: ¿Cómo están pensando los shows en la Argentina?



José Miguel Redin: Somos los mismos de siempre, pero un poco más viejos. Sacamos algunas canciones del repertorio, pusimos algunos clásicos que todos quieren escuchar... Algunos grupos suelen encargarse más de las redes sociales y de leer lo que se dice, y tiene su gusto informativo para moldear las canciones de la banda, pero también hay mucha ridiculez, si tal se peleó con tal y cosas por el estilo. Antes, en los 80, el punk discutía la vigilancia del Estado...



T: ¿Las redes son el problema?



JMR: Las redes vacían de contenido. Ahora todo el mundo quiere tener su parcela de fama y se expone. Es algo que pasa en todos los ámbitos, con la gente joven y la información que sube, pero también con gente culta que conozco y que tiene amplios ideales, que no puede estar ni un minuto sin subir algo... Todo el mundo tiene sus necesidades y no se puede luchar contra eso, hay que matar demasiada gente (risas).



T: Y entonces, ¿por dónde arranca el cambio?



JMR: Me suelen preguntar si las canciones pueden cambiar a las personas... Está claro que no. Somos pocos los grupos que hablamos de cosas serias y el 99.9% de las bandas que tienen espacio en los grandes medios de difusión hablan de tonterías. Igual tenemos nuestra gente que nos sigue e intentamos ser consecuentes en lo que podemos... Pero no somos los más consecuentes porque también tocamos en festivales que son apoyados por grandes marcas.



T: En ese sentido, estar en los grandes festivales también es una estrategia...



JMR: Siempre fuimos iguales, cantamos sobre las mismas temáticas y desde el mismo lugar, nunca cambiamos por o para conseguir un poco de reconocimiento. Intentamos hacer que la gente se pregunte cosas y dentro de esos grandes festivales siempre hay gente que nos sigue y otros que nos pueden llegar a ver y de pronto cuestionarse o da pie a que se informen de algunas cosas. Eso en un festival de reggaeton no ocurre (risas). Es un trabajo de hormigas que ojalá llegue a algún lugar.