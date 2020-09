Juan Pablo Rodríguez, del club Cabral a firmar su segundo contrato profesional con Lanús

Nació en Rawson y sus sueños se empezaron a hacer realidad. El juvenil sanjuanino Juan Pablo Rodríguez, es en la actualidad el capitán de la séptima división campeona de Lanús y se le augura un gran futuro.

Juan Pablo es hijo de Juan Antonio Rodríguez y Cintia Llabres, y tiene dos hermanas: Zaira y Sol. Ellos manifiestan su orgullo al ver al joven sanjuanino hacer su camino profesional que hoy está desempeñando en las inferiores de un equipo de primera división como lo es Lanús. El joven talento nacido en la tierra del Sol incluso ya cuenta con una convocatoria a la Selección Argentina Sub-16.

Rodríguez comenzó su carrera como futbolista desde muy chico en clubes de Rawson, de donde es oriundo, teniendo un paso por las inferiores de Trinidad. Pero luego pasó al Club Sargento Cabral y desde allí pegó el salto a la metrópolis para ser parte de las inferiores del club Lanús, una de las instituciones que más y mejor ha crecido en los últimos años desde lo dirigencial y lo futbolístico tanto en la máxima categoría como en sus inferiores.

El sanjuanino fue convocado el año pasado la Selección Argentina Sub-16 para un torneo que se celebró en Francia, donde festejó la consagración del Torneo de Desarrollo de la UEFA tras vencer a Holanda por 3 a 1.

El propio Juan Pablo dialogó con DIARIO HUARPE y contó desde sus inicios hasta la actualidad en el Granate y su paso por la selección.

¿En qué club jugaste en San Juan y hasta que edad?

- Empecé a jugar cuando tenía sólo 4 años en el Club Medanito, en Rawson. Luego, a los 6 años, me fui a Trinidad y cuando cumplí 8 me fui a la escuelita del Club Sargento Cabral.

¿A qué edad te fuiste a Lanús y cómo se dio la posibilidad de irte?

- Yo jugué en Cabral hasta los 13 años y ahí me fui a Lanús. La posibilidad de dio gracias a que con Cabral íbamos a jugar todos los años un campeonato que se hacía en Sunchales, Santa Fe. Ahí jugaban los clubes grandes como los dos de Rosario, River, Boca y también estaba Lanús. Entonces ahí me vieron jugar y me hablaron para que fuera a Lanús. Y acá estoy.

¿Viviste en la pensión del club?

- Desde que llegué a Buenos Aires viví en la pensión de Lanús, donde siempre me trataron muy bien y me hice de muchos amigos. Pero ahora por la pandemia, la pensión está cerrada, así que estoy viviendo en la casa de mi novia, a quien le agradezco y a su familia.

¿Vas a la escuela allá y en que año estás?

- Sí, ahora estoy en quinto año en la escuela Piedrabuena, que queda muy cerquita del club.

¿En qué puesto te gusta jugar? ¿Siempre jugaste ahí?

- Mi puesto favorito es central izquierdo, de 6. Pero no siempre jugué en esa posición, ya que también jugué de 3 y en San Juan llegué a jugar de mediocampista.

¿Entrenás con el plantel de Primera?

- Sí, tuve la posibilidad de entrenar dos veces con el plantel de Primera, me sentí muy feliz porque no es fácil llegar a Primera.

¿Quién es tu técnico en la reserva? ¿Tuviste contacto con Zubeldía (técnico de la Primera)?

- Mi técnico en la actualidad de Rodrigo Acosta. Y tuve muy poco contacto con Zubeldía, sólo ese par de veces que fui a entrenar con ellos.

¿De qué equipo sos hincha?

- Me hice hincha de Lanús y me encantaría poder llegar lejos con este club.

¿Cuál es tu sueño como jugador?

- Es debutar en la Primera de Lanús y algún día llegar a jugar en la Selección Argentina y un mundial.

¿Quién es tu ídolo y por qué?

- Mi ídolo es Nicolás Otamendi (Manchester City y Selección Argentina), por la forma de jugar y la personalidad que demuestra en cada partido.

¿Quién es el jugador en tu puesto que más te gusta?

- Son dos, uno de ellos es Otamendi y el otro es Sergio Ramos (Real Madrid).