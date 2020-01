Juan Sasturain fue nombrado como director de la Biblioteca Nacional

El mundo de la cultura celebró hoy la designación del escritor, periodista y guionista de historietas Juan Sasturain como nuevo director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en reemplazo de Elsa Barber, quien había estado en el cargo desde agosto de 2018. Después de la renuncia de Barber, el nombre de Sasturain era uno de los que sonaba más fuerte para ocupar el cargo de titular de esa institución, pero la noticia fue confirmada en horas de la tarde por el flamante titular del ministerio de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, con una publicación en Twitter en la que le daban la bienvenida y hacían un breve repaso de su biografía.

Uno de los primeros en celebrar el nombramiento fue el humorista gráfico Miguel Repiso, más conocido como Rep, que publicó un dibujo del escritor, dando por confirmada la noticia con un "Bravo!".

En diálogo con Télam, Sergio Olguín dijo que era una gran alegría porque definió al nuevo director como "un escritor sensible a los intereses de los demás escritores y de los lectores, es una persona que ama profundamente la literatura y tiene una visión amplia y abierta, sin dogmatismos, de lo que tiene que ser el mundo de los libros". "Va a hacer un gran trabajo frente a la Biblioteca, que va a estar recuperada para los lectores, escritores y el mundo editorial. Esto lo vamos a ver en hechos, estoy seguro", enfatizó.

La escritora Claudia Piñeiro aseguró que se trataba de una "excelente noticia", definió a Sasturain como una "gran persona, que ama los libros, tiene don de gente"; lo mismo hizo el escritor Julián López que, desde su cuenta de Twitter, aseguró: "El don de gente que tiene Sasturain, lo que sabe Sasturain, al fin la Biblioteca".

También Gabriela Cabezón Cámara, autora de novelas como "La virgen cabeza" y "Las aventuras de la China Iron", celebró la noticia en su cuenta de esa red social: "Juan Sasturain. No se me ocurre mejor director para la Biblioteca. Sabe mucho, es muy generoso, es buena gente". En tanto, la editora del sello Tusquets Paola Lucantis se sumó a las celebraciones recordando que Sasturain le dejaba libros en el cajón del escritorio en el año 1993, cuando ambos compartían la redacción de la Revista Man, ella como "asistonta" y manifestó: "Lo admiro y quiero fuerte. Me alegra mucho su nombramiento en la BN".

Desde el mundo editorial, el responsable de Fondo de Cultura Económica de México, Paco Taibo II, señaló: "Muchas felicidades a Juan Sasturain por su nombramiento como director de la Biblioteca Nacional en Argentina". Esta mañana se conoció la renuncia de Elsa Barber, la primera mujer en asumir al frente de la institución que dirigió desde agosto de 2018, tras el alejamiento del escritor Alberto Manguel. Barber había llegado a la Biblioteca Nacional en 2007 por gestión de José Nun -por entonces secretario de Cultura- luego de que el sociólogo Horacio Tarcus dejara el puesto de subdirector. Por esos años secundó al ensayista Horacio González, y a partir de 2016 hizo lo propio con Manguel.

En una carta difundida hoy, la directora saliente agradeció "el acompañamiento" a su gestión desde 2007 como subdirectora y luego como directora de la Biblioteca que ahora dirigirá Sasturain, el escritor nacido en la localidad bonaerense de Adolfo González Cháves hace 74 años. Autor de títulos como "Manual de Perdedores", "Arena en los zapatos" y "Pagaría por no verte", sus novelas fueron traducidas en todo el mundo; dirigió la revista Fierro y fue jefe de redacción de revistas gráficas emblemáticas como Humor y Superhumor. Con una extensa obra literaria, el nuevo responsable de la Biblioteca Nacional es un reconocido autor de literatura policial y fue coautor, con Alberto Breccia, de la historieta Perramus, sobre la dictadura cívico militar, que fue premiada por el organismo internacional Amnistía Internacional.

Sasturain también incursionó en la televisión en el programa "Ver para leer", que salía por Telefé, en el que repasaba situaciones cotidianas en compañía de escritores y periodistas con los que recomendaba libros y lecturas, y en "Continuará..." que se emitió por Canal Encuentro, donde repasaba hitos de la historieta argentina. A su vez, fue el responsable de "Disparos en la biblioteca", por la TV Pública, un programa sobre el género policial argentino. Nacido el 5 de agosto de 1945, Sasturain, aunque soñaba con convertirse en jugador de fútbol, se graduó en la carrera de Letras, y recibió el Diploma al Mérito Konex para el lustro 2009/2013 por su obra literaria. Además el 12 de julio pasado fue distinguido con el premio Dashiell Hammet de novela negra en la 32° edición de la Semana de Gijón por su novela "El último Hammett".