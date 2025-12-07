Juana Repetto reveló la verdad de su distanciamento de su mamá

Juana Repetto, quien se encuentra en reposo por su tercer embarazo, abordó el estado de su vínculo con su madre, Reina Reech, después de semanas de especulaciones sobre un posible alejamiento. Repetto había expresado sentirse muy sola en este tiempo, al no poder atender a sus hijos ni realizar las tareas diarias.

A través de su cuenta de Instagram, Juana decidió responder a la ola de preguntas generadas por sus seguidores. La actriz finalmente reveló el motivo de la falta de ayuda de su madre, un secreto que, según indicó, Reina le permitió compartir tras haber trascendido públicamente.

La verdad sobre la supuesta pelea es que "Me venían preguntando si estábamos peleadas y por qué no venía a ayudarme y yo no lo iba a contar porque es algo de ella, pero me dijo ella que había salido en todos lados".

Juana explicó que la distancia se debió a un procedimiento médico de su madre: "La operaron de la cadera dos semanas antes de que a mí me dieran reposo, entonces ella estaba haciendo la rehabilitación en su casa y yo estaba acá en reposo. Apenas pudo se tomó un remis y vino". La aparición de Reina en un posteo reciente de Juana confirma que, apenas pudo, la artista se hizo presente para acompañar a su hija.

Repetto también reveló la planificación detrás de la intervención quirúrgica de su madre, la cual tenía como objetivo brindarle un apoyo total en el futuro: "Decidió operarse la cadera porque quiere estar 0km para el nacimiento del gordo y me dijo ‘yo me voy a operar así cuando nazca el bebé quiero estar perfecta para vos que estás sola con los tres nenes en tu casa’". Finalmente, Juana aseguró que su madre se encuentra recuperada: "Ya está bárbara, por suerte".