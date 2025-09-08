Juanita Tinelli, hija menor del reconocido conductor Marcelo Tinelli, decidió mostrar públicamente su relación con Bautista Cuiña luego de mantenerla en reserva durante unos meses. La joven modelo y el estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano compartieron en TikTok videos que los muestran bailando y disfrutando juntos en Miami, confirmando así su noviazgo.

Según fuentes cercanas a la pareja, el romance comenzó hace aproximadamente dos meses tras un encuentro en una discoteca ubicada en la costanera porteña, donde coincidieron gracias a un grupo de amigos en común. Desde entonces, sus encuentros se volvieron frecuentes, aunque prefirieron mantener la relación lejos de la atención mediática hasta sentirse seguros de la solidez del vínculo.

Bautista Cuiña pertenece a una familia reconocida en el sector de electrodomésticos y comparte proyectos empresariales con su hermana melliza Renata en la compañía liderada por sus padres, Rodolfo “Fito” y Julieta Cuiña. Este perfil más reservado contrasta con el ambiente público y mediático que rodea a Juanita, quien ha optado por mostrar su relación de manera natural y relajada a través de las redes sociales.

El viaje a Miami fue un punto de inflexión para la pareja, que por primera vez se mostró sin filtros ni reservas en público. Los videos difundidos exhiben la complicidad y alegría que comparten, con bailes y coreografías que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores y generaron repercusión en las redes.

Simultáneamente, Juanita Tinelli sigue consolidando su carrera en el mundo de la moda. Recientemente protagonizó una campaña en la que posó con un vestido de novia junto a Benicio Gravier, hijo de Valeria Mazza, una producción que no solo la posicionó como una figura destacada del fashion local, sino que también emocionó a su padre, quien expresó su orgullo en sus redes sociales.

En imágenes detrás de escena, la modelo se mostró auténtica y espontánea, disfrutando de momentos de descanso entre las tomas, lo que refleja la naturalidad que caracteriza tanto su vida profesional como personal.

Con su carrera en ascenso y la confirmación de su noviazgo con Bautista Cuiña, Juanita Tinelli atraviesa un período pleno y equilibrado, destacándose en distintas áreas y mostrando una faceta más íntima y feliz de su vida.