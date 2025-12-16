La crisis económica en Argentina impacta de lleno en los jubilados, que aparecen como uno de los sectores más golpeados por la inflación y la suba sostenida del costo de vida. En diciembre de 2025, la jubilación mínima es de 333.052 pesos mensuales y, con el bono extraordinario vigente, alcanza unos 403.052 pesos. En ese nivel de ingresos se encuentran cerca de dos millones de personas dentro del sistema previsional argentino.

El detalle de los gastos mensuales explica por qué el ingreso no alcanza. Los servicios básicos del hogar insumen entre 60.000 y 90.000 pesos por mes. La electricidad promedia 25.000 pesos, el gas se ubica entre 20.000 y 30.000 según el consumo y la época del año, el agua ronda los 10.000 pesos y las tasas municipales suman alrededor de 15.000 pesos. A eso se agregan telefonía móvil e internet, que en planes básicos representan unos 22.000 pesos mensuales.

La alimentación es otro rubro clave. Una compra mensual austera para una persona, priorizando segundas marcas y ferias barriales, no baja de los 120.000 pesos. En diciembre de 2025, el kilo de carne vacuna ronda los 8.000 pesos, el pollo cuesta cerca de 3.500, el arroz 1.500 y la leche unos 1.400 pesos por litro. Frente a estos valores, muchos jubilados reducen el consumo de carne roja y optan por comidas rendidoras como guisos y pastas.

El gasto en salud termina de tensionar el presupuesto. Aunque PAMI cubre una parte importante de los medicamentos, no todos están incluidos. Los remedios fuera del vademécum cuestan entre 15.000 y 30.000 pesos, y el gasto mensual promedio en farmacia ronda los 25.000 pesos, con picos más altos en casos de tratamientos crónicos.

Sumando servicios, alimentos, transporte, comunicación y medicamentos, el gasto mensual básico se ubica entre 235.000 y 270.000 pesos. Esto implica que la jubilación mínima, aun con el bono, queda prácticamente consumida antes de cubrir cualquier imprevisto.

La situación es mucho más crítica para quienes no tienen vivienda propia. Un alquiler modesto para una persona mayor no baja de los 200.000 pesos mensuales, lo que eleva el gasto total a más de 450.000 pesos. En esos casos, el ingreso queda muy por debajo de lo necesario para vivir.

Así, la crisis económica deja a los jubilados en una posición límite. Con ingresos fijos y gastos en constante aumento, vivir con la jubilación mínima en Argentina se transformó en una cuenta que, mes a mes, directamente no cierra.