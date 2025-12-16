Boca Juniors comenzó a moverse con fuerza en el mercado de pases y uno de los nombres que más impacto genera es el de Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano, recientemente desvinculado de River Plate, aparece en el radar xeneize como una de las opciones para reforzar el ataque de cara a la temporada 2026, con la Copa Libertadores como gran objetivo.

Borja, de 32 años, finalizó su contrato con el Millonario y ya fue despedido oficialmente por la institución de Núñez a través de sus redes sociales. “Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate”, publicó el club, abriendo la puerta a un futuro lejos del Monumental.

Según trascendió, la semana pasada hubo un primer rastrillaje desde el Boca Predio para conocer la situación contractual del delantero y de su entorno. En principio, se trató de un sondeo para evaluar condiciones y predisposición del atacante, recordado por el mundo Boca por haber definido un Superclásico en 2023 con un gol de penal en tiempo de descuento, que selló el 1-0 para River.

Sin embargo, en las últimas horas desde Brandsen 805 confirmaron que el interés avanzó y que existen negociaciones concretas. Borja, quien disputó el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Colombia, habría mostrado apertura para ponerse la camiseta azul y oro, lo que alimenta la expectativa de un posible pase que sacudiría el fútbol argentino.

La dirigencia xeneize tiene como prioridad reestructurar la faz ofensiva y sumar al menos dos delanteros de jerarquía. En ese contexto, Borja no es el único colombiano en carpeta: también aparece Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional, una de las figuras de su equipo en la última temporada y con presencia reciente en la selección cafetera. Boca ya había intentado su incorporación en el mercado anterior, aunque sin éxito.

Con un mercado que promete movimientos fuertes, Boca Juniors busca dar un golpe de efecto y armar un plantel competitivo para volver a ser protagonista a nivel continental. La posible llegada de Borja, de concretarse, marcaría uno de los pases más resonantes de los últimos años.