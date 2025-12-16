Un militar de la Quinta de Olivos se suicidó mientras cuidaba el recinto

En horas de la madrugada, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente dentro del predio. Un efectivo del personal militar, que se encontraba cumpliendo funciones de seguridad, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos.

Inmediatamente, se activaron los protocolos correspondientes y servicios médicos de emergencia acudieron al lugar, constatando el fallecimiento del joven.

Desde la Quinta de Olivos se emitió un comunicado en el que se identificó a la víctima como Ródrigo Gómez, un efectivo de 21 años del Ejército Argentino.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a distintas áreas de las fuerzas federales con el fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. Las autoridades señalaron que la investigación se encuentra en curso y que todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial sobre el caso será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente.