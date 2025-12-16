Huarpe Deportivo > Oficial
San Juan recibirá a 50 equipos en la Liga Federal de Vóley 2026
POR REDACCIÓN
San Juan volverá a posicionarse como uno de los grandes epicentros del vóley argentino al ser sede, del 3 al 12 de febrero de 2026, de una nueva edición de la Liga Federal de Vóley. El certamen reunirá a un total de 50 equipos, entre las ramas femenina y masculina, y se consolidará como uno de los eventos más relevantes del calendario nacional.
La competencia contará con la participación de 26 equipos masculinos y 24 femeninos, provenientes de distintas regiones del país, lo que le otorgará una fuerte impronta federal. Clubes y seleccionados representarán a Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Metropolitana, Chubut, La Pampa, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Formosa, garantizando una competencia diversa y de alto nivel.
Los partidos se disputarán en tres sedes de jerarquía: el Estadio Aldo Cantoni, el Velódromo Vicente Alejo Chancay y las instalaciones del club UPCN, escenarios que cuentan con experiencia en la organización de torneos de gran envergadura y que ofrecerán las condiciones necesarias para el desarrollo óptimo del certamen.
En la rama femenina, la Liga Federal presentará una combinación de instituciones tradicionales y proyectos emergentes de todo el país, mientras que en la rama masculina se espera una competencia intensa con la presencia de clubes históricos y representativos de distintas federaciones provinciales.
La realización de la Liga Federal de Vóley 2026 no solo reafirma a San Juan como una plaza clave para este deporte, sino que también tendrá un impacto positivo en el turismo y la economía local, con la llegada de delegaciones, cuerpos técnicos y acompañantes durante más de una semana de actividad.
Con el respaldo de la Federación del Vóleibol Argentino (FEVA) y la confirmación de medio centenar de equipos, la Liga Federal 2026 promete ser una verdadera fiesta del vóley y uno de los grandes acontecimientos deportivos del verano sanjuanino.
Con una inversión en señalización, albergues y tecnología, la Provincia ejecuta un ambicioso plan para consolidar los 240 kilómetros del "Camino Mayor". El proyecto, hermanado con el Camino de Santiago, incluye una inédita "doble certificación" para peregrinos y busca generar empleo en el interior cordobés.
Con una inversión en señalización, albergues y tecnología, la Provincia ejecuta un ambicioso plan para consolidar los 240 kilómetros del "Camino Mayor". El proyecto, hermanado con el Camino de Santiago, incluye una inédita "doble certificación" para peregrinos y busca generar empleo en el interior cordobés.