Feria Andino celebra su edición navideña con espectáculos, gastronomía y entrada gratuita

La magia navideña llega a Santa Lucía con una nueva edición del esperado evento “¡La Navidad se vive en Andino!”, que celebra su 8va versión el domingo 21 de diciembre de 19.00 a 00.00 hs. El punto de encuentro será el salón Galana Eventos, ubicado en Balcarce 198 Sur, a pasos del Libertador.

Este encuentro se ha consolidado como un imperdible de la temporada, uniendo en un mismo espacio la calidez de la artesanía local, el espíritu emprendedor y el entretenimiento para todas las edades.

Un mercado navideño único

El corazón del evento es el Encuentro Cultural de Artesanos y Emprendedores. Más de un centenar de creadores y emprendedores locales se darán cita para ofrecer sus productos navideños, llenos de alegría y color. Los visitantes podrán encontrar las últimas novedades, diseños exclusivos y promociones especiales pensadas especialmente para esta edición, ideales para los regalos de fin de año o para decorar el hogar con un toque único.

La velada estará animada por una atractiva grilla artística que incluye:

Música en vivo: La talentosa Carla Tello pondrá la banda sonora a la noche con su repertorio.

Teatro y diversión: El espectáculo “La Fábrica de Santa Claus” combinará circo y teatro para deslumbrar a grandes y chicos.

Danza: El Instituto de Danzas Allegro presentará un show especial navideño.

Animación y sorpresas: Habrá animación permanente, sorteos y muchos regalos, tanto para el público como para los propios emprendedores, una tradición que caracteriza a esta feria. Además, los anunciantes también tendrán obsequios para los asistentes.

Comodidades para una noche perfecta

Los organizadores han pensado en todo para que la experiencia sea cómoda y memorable:

