Cultura y Espectáculos > Feria de Emprendedores
Feria Andino celebra su edición navideña con espectáculos, gastronomía y entrada gratuita
POR REDACCIÓN
La magia navideña llega a Santa Lucía con una nueva edición del esperado evento “¡La Navidad se vive en Andino!”, que celebra su 8va versión el domingo 21 de diciembre de 19.00 a 00.00 hs. El punto de encuentro será el salón Galana Eventos, ubicado en Balcarce 198 Sur, a pasos del Libertador.
Este encuentro se ha consolidado como un imperdible de la temporada, uniendo en un mismo espacio la calidez de la artesanía local, el espíritu emprendedor y el entretenimiento para todas las edades.
Un mercado navideño único
El corazón del evento es el Encuentro Cultural de Artesanos y Emprendedores. Más de un centenar de creadores y emprendedores locales se darán cita para ofrecer sus productos navideños, llenos de alegría y color. Los visitantes podrán encontrar las últimas novedades, diseños exclusivos y promociones especiales pensadas especialmente para esta edición, ideales para los regalos de fin de año o para decorar el hogar con un toque único.
La velada estará animada por una atractiva grilla artística que incluye:
Música en vivo: La talentosa Carla Tello pondrá la banda sonora a la noche con su repertorio.
Teatro y diversión: El espectáculo “La Fábrica de Santa Claus” combinará circo y teatro para deslumbrar a grandes y chicos.
Danza: El Instituto de Danzas Allegro presentará un show especial navideño.
Animación y sorpresas: Habrá animación permanente, sorteos y muchos regalos, tanto para el público como para los propios emprendedores, una tradición que caracteriza a esta feria. Además, los anunciantes también tendrán obsequios para los asistentes.
Comodidades para una noche perfecta
Los organizadores han pensado en todo para que la experiencia sea cómoda y memorable:
Entrada libre y gratuita.
Espacio pet friendly: Se invita a los asistentes a traer a sus mascotas.
Salón climatizado para disfrutar con cualquier clima.
Patio gastronómico con delicias para todos los gustos.
Sector especialmente dedicado a los niños.
Sonido ambiental que ambientará toda la velada.
Muchas sorpresas más que se irán develando durante la noche.
