Juez de Brasil pide detener a ex presidente Cartes por lavado y financiar fuga de contrabandista

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La justicia de Brasil pidió hoy la detención del magnate y ex presidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) por supuesto lavado de dinero en una causa vinculada a la operación anticorrupción Lava Jato en la ciudad de Río de Janeiro, informó la Policía Federal Brasileña.



Según comunicado de la Policía Federal de Brasil, el juez Marcelo Bretas incluirá en el alerta rojo de Interpol el nombre de Cartes para que sea detenido y responda por su vinculación con un grupo de contrabandistas de divisas que lavaba dinero en Brasil, Paraguay y otros 14 países.



Cartes tiene fueros parlamentarios en Asunción, ya que como ex presidente es miembro vitalicio del Senado paraguayo.



La Operación fue bautizada de "Patrón", como según la policía se refería al ex presidente Cartes el llamado jefe de los doleiros brasileños Darío Messer, el mayor contrabandista de divisas de Brasil, que está detenido.



La acusación, según el fiscal federal Augusto Vagos, es que Cartes financió con 500.000 reales (unos 125.000 dólares) la fuga en una hacienda de Pedro Juan Caballero, al norte de Paraguay.



Ambos, Messer y Cartes, que es senador, fueron socios en varias empresas del lado paraguayo.



Según el fiscal, fueron capturados mensajes con un plan de Messer para pagarle 2 millones de dólares al ministro del Interior paraguayo de Mario Abdo, Juan Villamayor, para que no extradite al "doleiro" más poderoso de Brasil a las autoridades judiciales.



Esta operación tiene vinculación con Lava Jato -desvíos en la empresa Petrobras y la obra pública- a raíz de que los doleiros, como se llama a los cambistas ilegales de divisas, fueron la herramienta utilizada para el pago de coimas y lavado de dinero.



La esposa de Messer y otros acusados de contrabandear divisas y lavar dinero fueron detenidos en Río de Janeiro, San Pablo y Ponta Porá, en el estado de Mato Grosso do Sul, frontera con Paraguay.



La acusación es que Messer y su red de cambio ilegal lavaron y fugaron dinero en 52 países por 1.600 millones de dólares.



Cartes comanda un emporio empresarial llamado Grupo Cartes, un conglomerado empresarial de alimentos, bebidas, ropas y centros médicos. Cartes se afilió al Partido Colorado en 2009 para poder participar de la política.



Desde Asunción, la policía dijo que hasta el momento no llegó el pedido de captura vía Interpol desde Brasil.



Messer también es investigado en Paraguay, donde las autoridades sospechan que él, su hijo y un primo de Cartes, habrían realizado operaciones irregulares en ese país por un monto de 40 millones de dólares.



Paraguay concedió la nacionalidad paraguaya a Messer en 2017, pero se la retiró un año después porque el brasileño estaba "siendo investigado por integrar una organización criminal" centrada en el blanqueo de capitales, "derivados de la corrupción" a través de la "compra y venta de dólar estadounidense".



La prensa brasileña destacó durante toda la jornada la amistad entre el ex presidente y Messer.



El senador Cartes es el funcionario paraguayo hasta el momento más involucrado en la Operación Lava Jato brasileña, que salpicó a la política de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, y cuyo accionar está siendo cuestionado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por errores procesales contra los acusados.



El juez Bretas es de Río de Janeiro y tiene jurisdicción en una parte de Lava Jato que no depende de la ciudad de Curitiba, adonde se hizo famoso por encarcelar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva el entonces juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.



Desde Asunción, el titular del Congreso, el senador Blas Llano, aseguró que el ex presidente Cartes tiene fuero como senador vitalicio y por lo tanto debería ser despojado de los mismos para ser procesado en Brasil, donde este martes un juez emitió una orden de detención.



Al ser consultado sobre los fueros del ex presidente, el fiscal Vagos, de Río de Janeiro, subrayó: "Aquí en Brasil no tiene derecho a los fueros, porque financió a una organización criminal. Y no fue apenas ayudar a un amigo sino a financiar a un cómplice de una asociación ilícita", dijo el representante del Ministerio Público en conferencia de prensa.