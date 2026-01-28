Julen Katzy: de estrella en Netflix a carpero en San Clemente

Julen Katzy, el actor español de 21 años que alcanzó fama internacional por su papel de Leonardo de Guzmán en la serie de época Valle Salvaje, se encuentra viviendo una realidad alejada de los focos mediáticos en San Clemente del Tuyú. Tras finalizar las grabaciones de la producción estrenada en agosto de 2025, el artista decidió trasladarse a la costa argentina para trabajar como carpero en un balneario y mozo en una pizzería local.

Esta aventura surgió por su amistad con el sobrino de Lucas, dueño del balneario, quien le brinda alojamiento y comida a cambio de su labor. El actor, que alterna sus tareas entre el armado de carpas por la mañana y la atención de mesas por la noche, aclaró que su estadía no responde a una necesidad económica, sino a una búsqueda de sencillez y convivencia durante la temporada turística.

Publicidad

Respecto a su decisión, Katzy compartió: “Quería vivir algo diferente, tenía la posibilidad de estar aquí y no sé qué me va a traer Argentina, tampoco sé lo que vengo buscando, pero siento que ya me llevo mucho”. Sobre su repentino viaje, confesó con una sonrisa: “¿Cómo llegué acá? No lo sé ni yo realmente. No me dio el tiempo ni a darme cuenta. De un día para el otro dije ‘me voy para Argentina’”.

El intérprete detalló su acuerdo laboral en el balneario: “Lucas, que es el dueño y a quien le quiero agradecer mucho por todo lo que me está dando, me dejó un cuarto, me dan de comer, me dan de desayunar, me dan de cenar y a cambio, pues yo le ayudo acá con lo que necesita”.

Publicidad

Sobre sus prioridades personales, enfatizó: “Para mí la vida no es dormir hasta las tres de la tarde y comer en el mejor restaurante. Eso también, pero me aburro. Prefiero levantarme, estar con mis compañeros, con gente como yo, normal. Yo prefiero la experiencia antes que el dinero”.

Pese a su intento de anonimato, los turistas suelen identificarlo. Al respecto, relató: “Me reconocen, muchos me preguntan, o me dicen: ‘Te pareces muchísimo al actor de la novela’. Y digo: ‘Sí, claro, claro’. Y nada, me lo paso bien, y luego hacemos fotitos, mandamos saludos”.

Publicidad

Finalmente, sobre su visión de la sociedad local, destacó “la vida que tienen, lo abiertos que son y la disposición que tienen para ayudarte. Eso me impresionó mucho”.