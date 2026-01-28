Bomberos sanjuaninos trabajan hasta 14 horas por día en los incendios de la Patagonia

En respuesta a un requerimiento federal, la provincia de San Juan ha enviado una brigada especializada de diez bomberos y personal del Servicio Penitenciario para reforzar las tareas de contención y combate de los incendios forestales que afectan gravemente la región sur del país, específicamente en la zona de Cholila, cerca del Parque Nacional Los Alerces en Chubut.

La decisión, tomada por el gobierno provincial a solicitud de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), movilizó a efectivos que partieron el pasado viernes con su equipo operativo. Según confirmó Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan, en una entrevista en Te lo Tengo que Decir (que se emite en HuarpeTV), el contingente se encuentra trabajando en el área desde el sábado por la tarde. “Están trabajando denodadamente, alrededor de 10 a 14 horas por día, en el lugar más complejo del siniestro”, explicó Heredia.

La misión presenta desafíos extremos debido a la topografía de la zona. Los brigadistas sanjuaninos enfrentan incendios de copa de árboles, principalmente pinos, en terrenos de altura y de difícil acceso, donde muchas veces el avance debe realizarse a pie o incluso utilizando embarcaciones para cruzar los lagos de la región. “Nuestros brigadistas están demostrando un alto grado de profesionalismo y preparación para este tipo de trabajo”, destacó Heredia, quien recordó que la provincia tiene experiencia previa en envíos similares, como el realizado el año pasado a la zona de El Bolsón.

Reflexión sobre las causas

Durante la entrevista, el director de Protección Civil se refirió a las causas que originan estos desastres. Frente a la confirmación de que los incendios en el sur fueron intencionales, Heredia enfatizó la responsabilidad humana. “Los incendios forestales tienen que ver con la actividad humana. Acá siempre decimos que el viento Zonda, que el sur, que la sequía son condicionantes, pero no son determinantes. Lo determinante muchas veces es la actividad humana: el descuido, la negligencia o las malas intenciones”, afirmó.

Asimismo, consideró que si bien existe una mayor conciencia social, esta aún no es total. Su reflexión se extendió a la realidad local, recordando los incendios que suelen desatarse en San Juan durante la época de viento Zonda.

Consultado sobre la situación en San Juan tras las recientes precipitaciones y crecientes en Zonda, Heredia reportó una normalización. “Anoche hubo una creciente incipiente en la zona del Puente Blanco, pero que logró ser controlada. No había ninguna persona afectada”, señaló. Aclaró que todas las rutas se encuentran transitables, pero advirtió sobre un nuevo evento climático en el corto plazo: “Lo que sí tenemos en lo inmediato, el día jueves a la noche y viernes, una alerta por lluvia, así que hay que tener cuidado sobre todo en el uso de las rutas”.