Provinciales > Vialidad provincial
Cómo está la Ruta 12 a Zonda tras la creciente
POR REDACCIÓN
Tras la nueva crecida que anoche interrumpió el acceso al departamento Zonda, las autoridades viales informaron este miércoles por la mañana la rehabilitación de la Ruta 12 en el sector del Puente Blanco. Sin embargo, gran parte de la red caminera de la provincia permanece con alerta, transitabilidad condicionada y equipos trabajando debido a los efectos de las precipitaciones.
TE PUEDE INTERESAR
Zonda vuelve a estar conectado
La Dirección Provincial de Vialidad confirmó que, luego de los trabajos de limpieza y acondicionamiento realizados durante la madrugada y primeras horas de la mañana, la Ruta 12 –principal vía de ingreso a Zonda– se encuentra nuevamente transitable. El corte se había dispuesto el martes por la noche tras una bajada de creciente que anegó la zona del Puente Blanco y obligó a clausurar también el tramo hasta calle 25 de Mayo y la calle Las Moras, con presencia policial en el lugar.
Personal de Vialidad Provincial continúa realizando tareas de mantenimiento en el área, pero el tránsito para todos los vehículos está completamente habilitado durante la jornada de este miércoles.
Panorama general en rutas provinciales
El informe oficial de Vialidad Provincial detalla un estado variable en los diferentes departamentos, con equipos de trabajo desplegados en múltiples puntos:
Sarmiento: La mayoría de las rutas están transitables con precaución. Se destaca que la RP 116, en el badén de la calle Mendoza Vieja (circuito Colonia Fiscal sur), se reporta como intransitable debido a una bajada de creciente. En las rutas 351, 318 y 162, entre otras, se circula con precaución y hay maquinaria trabajando.
Valle Fértil: El estado general es de transitabilidad con precaución. No obstante, el camino a Sierra de Elizondo se encuentra intransitable por la presencia de socavones y material arrastrado por el agua. Las rutas 523, 510, 511 y 519, así como el camino a Sierra de Chávez y Riveros, están habilitadas con precaución y con personal actuando.
Iglesia y Jáchal: Todos los caminos reportados en estos departamentos –incluyendo las rutas a Angualasto, Colangüil, Huaco y Gualcamayo– se encuentran transitables con precaución, con equipos de Vialidad realizando tareas en la vía.