Cómo está la Ruta 12 a Zonda tras la creciente

Tras la nueva crecida que anoche interrumpió el acceso al departamento Zonda, las autoridades viales informaron este miércoles por la mañana la rehabilitación de la Ruta 12 en el sector del Puente Blanco. Sin embargo, gran parte de la red caminera de la provincia permanece con alerta, transitabilidad condicionada y equipos trabajando debido a los efectos de las precipitaciones.

Zonda vuelve a estar conectado

La Dirección Provincial de Vialidad confirmó que, luego de los trabajos de limpieza y acondicionamiento realizados durante la madrugada y primeras horas de la mañana, la Ruta 12 –principal vía de ingreso a Zonda– se encuentra nuevamente transitable. El corte se había dispuesto el martes por la noche tras una bajada de creciente que anegó la zona del Puente Blanco y obligó a clausurar también el tramo hasta calle 25 de Mayo y la calle Las Moras, con presencia policial en el lugar.

Personal de Vialidad Provincial continúa realizando tareas de mantenimiento en el área, pero el tránsito para todos los vehículos está completamente habilitado durante la jornada de este miércoles.

Panorama general en rutas provinciales

El informe oficial de Vialidad Provincial detalla un estado variable en los diferentes departamentos, con equipos de trabajo desplegados en múltiples puntos:

