La Vuelta a San Juan 2026 vivirá este miércoles 28 de enero su quinta etapa, una jornada en línea que promete intensidad y espectáculo en el departamento Rivadavia, con un recorrido que también atravesará Ullúm, Zonda y Punta Negra. La etapa combinará tramos veloces con sectores de alta exigencia, marcados por tres metas de montaña y dos sprints intermedios.

La concentración de los equipos está prevista para las 14:15 sobre calle Rastreador Calívar, frente al Parque Municipal de Rivadavia. Desde allí, el pelotón se trasladará en tren controlado hasta el kilómetro cero, mientras que la largada oficial será a las 15:30, en el mismo punto de concentración.

La llegada estará ubicada sobre Avenida Libertador General San Martín, a metros del Complejo Científico Forense, también en Rivadavia, donde se espera una definición vibrante tras casi 139 kilómetros de competencia.

El recorrido

Luego del tramo neutralizado por Rastreador Calívar hasta la rotonda de Avenida Libertador, el recorrido en carrera avanzará hacia el oeste por Av. Libertador General San Martín, continuará por calle Galíndez y tomará Ruta 60, pasando por el paredón del Dique de Ullum. Desde allí, el trazado se adentrará en un circuito exigente que incluirá tres giros por las calles Aviadores Españoles, el paredón del Dique Punta Negra, Ruta Interlagos, Las Moras y Hermógenes Ruiz.

Cumplidos los tres giros, el pelotón retomará el camino hacia Rivadavia por Valentín Ruiz, Arnobio Sánchez, Ruta 60 y Galíndez, para encarar el tramo final por Avenida Libertador hasta la línea de meta.

La distancia total de la etapa será de 138,7 kilómetros aproximadamente.

Metas especiales

La Etapa 5 contará con tres metas de montaña, todas en sectores clave del recorrido:

Ruta 60 – Paredón del Dique de Ullum (ida), a los 9,1 km.

Paredón del Dique Punta Negra, primer paso, a los 36,6 km.

Paredón del Dique Punta Negra, segundo paso, a los 64,4 km.

Además, habrá dos metas sprint:

Ruta 60, frente al ingreso a Palmar del Lago, a los 16,1 km.

Calle Valentín Ruiz, frente a la Municipalidad de Ullúm, en el regreso, a los 113,8 km.

Corte de tránsito

Desde la organización informaron que habrá corte total de calzada a partir de las 14 horas en calle Rastreador Calívar, frente al Parque Municipal de Rivadavia, debido a la concentración y largada de la Etapa 5.

La interrupción del tránsito se mantendrá durante el desarrollo de la competencia y se extenderá hasta la finalización de la prueba, prevista de manera estimada alrededor de las 17:30, en la línea de meta ubicada sobre Avenida Libertador General San Martín, frente al Complejo Científico Forense de Rivadavia.

Las autoridades solicitan a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de seguridad y utilizar vías alternativas durante el lapso mencionado.

Clasificación General luego de cuatro etapas

1º Tomás Contte – 9h17’46”

2º Cristóbal Baeza Muñoz – 9h17’52S – a 6”

3º Héctor Quintana Vidal – 9h18’00” - a 14”

4º Leonardo Cobarrubia – 9h18’11” - a 25”

5º Arian Etcheverry – 9h18’12” - a 26”

6º Tomás Moyano – 9h18’14” - a 28”

7º Bruno Martins Lemes – 9h18’20” - a 34”

8º Nicolás Tivani – 9h18’22” - a 36”

9º Rubén Ramos - 9h18’22” - a 36”

10º José Autran Carrillo – 9h18’26” - a 40”