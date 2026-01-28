Habilitaron la Ruta 40 Norte tras las intensas lluvias: cómo está tramo por tramo

Vialidad Nacional informa a la comunidad que la Ruta Nacional 40, en el tramo norte que conecta San Juan con Jachal y Ullum, se encuentra transitable este martes por la mañana, tras las intensas lluvias registradas en la región. No obstante, el tránsito debe realizarse con máxima precaución debido a la presencia de bajadas de agua con arrastre de sedimentos en sectores específicos.

Situación actual en la vía

Según el último parte oficial emitido a las 9:00 horas, se reportan dos puntos con afectación:

Zona Matagusanos: Se registra una bajada de creciente con poco caudal de agua y arrastre sobre la calzada.

Zona Talacasto: Situación similar, con una bajada de creciente de poco caudal y arrastre.

Personal de la División Conservación de Vialidad Nacional se encuentra desplegado en la zona de Talacasto, monitoreando la situación y preparando el terreno para intervenciones de limpieza y mantenimiento una vez que el caudal disminuya por completo.

Recomendaciones y operativo de seguridad

Las autoridades han establecido un operativo de Gendarmería Nacional en la ruta para garantizar la seguridad. Se ruega respetar estrictamente las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

Se emiten las siguientes recomendaciones clave para los conductores:

Evitar la circulación nocturna: Se recomienda no circular durante la noche por las rutas mencionadas. Las lluvias podrían provocar crecidas repentinas, que son extremadamente difíciles de visualizar en la oscuridad, representando un riesgo grave.

Extremar precauciones: Quienes deban transitar deben hacerlo a velocidad reducida, manteniendo distancia y estando atentos al posible cruce de agua y material suelto en la calzada.

Evitar viajes innecesarios: Se solicita a la población evitar desplazamientos que no sean urgentes hasta que las condiciones climáticas mejoren y se normalice por completo la situación en la vía.

Actualmente, se espera a que termine de drenar el agua residual para que la maquinaria pesada de Vialidad Nacional pueda ingresar a trabajar en la limpieza y el acondicionamiento definitivo de la ruta. Se pide paciencia y tranquilidad a los usuarios.