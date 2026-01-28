Un susto inesperado sacudió el mundo del fútbol europeo: Randal Kolo Muani chocó su Ferrari mientras se dirigía al aeropuerto de Stansted, en Inglaterra. El delantero francés, actualmente en el Tottenham, sufrió un accidente vial que rápidamente se viralizó en redes sociales por el impacto y el lujoso vehículo involucrado.

El delantero que falló el histórico mano a mano con Dibu Martínez estrelló su vehículo en Frankfurt.

Según trascendió, el hecho ocurrió cuando reventó el neumático delantero derecho de su Ferrari Purosangue, un modelo valuado en alrededor de 350.000 euros. La rotura provocó que el auto se desestabilizara, saliera de control y terminara con importantes daños materiales. El vehículo presentó el parabrisas agrietado, el airbag desplegado y serias averías en la parte frontal.

Publicidad

A pesar de la espectacularidad del choque, Kolo Muani no sufrió heridas de gravedad, algo que llevó tranquilidad tanto a su entorno como al club londinense. El propio entrenador del Tottenham, Thomas Frank, se refirió al episodio en conferencia de prensa y buscó bajar el dramatismo.

“Fue un accidente menor”, afirmó el DT, quien además confirmó que el futbolista estará disponible para el próximo compromiso ante el Eintracht Frankfurt, despejando cualquier duda sobre su estado físico.

Publicidad

El episodio quedó en un susto y en cuantiosos daños materiales, pero sin consecuencias deportivas para el delantero francés, que podrá continuar con normalidad su actividad profesional.