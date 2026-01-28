Un grave accidente aéreo sacudió este miércoles al oeste de la India, donde un avión se estrelló en un campo abierto y provocó la muerte de cinco personas, entre ellas el viceprimer ministro del estado de Maharashtra, Ajit Pawar. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

La aeronave se estrelló cuando intentaba aterrizar en el oeste del país.

El siniestro involucró a una aeronave Learjet 45, que se dirigía desde Mumbai hacia Baramati, ciudad natal del funcionario. Según informó la Dirección General de Aviación Civil (DGCA), el accidente ocurrió cuando el avión intentaba aterrizar en el aeropuerto de destino.

“De acuerdo con la información inicial, ninguna persona a bordo sobrevivió al accidente”, señaló el organismo regulador de la aviación india en un comunicado difundido horas después del hecho.

La aeronave había sido contratada para el traslado del viceprimer ministro de Maharashtra, quien viajaba junto a dos integrantes de su equipo con motivo de una actividad política vinculada a una elección local. En el accidente también perdieron la vida los dos tripulantes del avión, precisó la DGCA.

Imágenes difundidas por medios internacionales mostraron los restos del Learjet envueltos en llamas tras el impacto, junto a una densa columna de humo que se elevaba desde el lugar del siniestro, en una zona rural cercana a Baramati.

Las autoridades indias iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, mientras el país permanece conmocionado por la muerte del alto funcionario y de las demás víctimas de esta tragedia aérea.