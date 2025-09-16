La joven deportista Julia Tactagi falleció este lunes por la tarde en Paraná luego de un trágico accidente de tránsito. Según informaron medios locales, la secuencia ocurrió en el cruce de Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo. Julia viajaba en su moto blanca, chocó contra el espejo de un auto, perdió el control y cayó al asfalto, siendo atropellada por un colectivo que circulaba por la avenida. El impacto le provocó heridas graves y murió en el acto.

Julia, de 24 años, era una figura destacada del patín artístico en Paraná. Formaba parte del equipo técnico del C.A.L. San Martín, daba clases y era profesora en la Fundación de Sol. Hija de Martín Tactagi, secretario adjunto de Agmer Paraná y candidato a secretario general del gremio, inició su carrera en el patín a los 8 años y acumuló más de 13 años de trayectoria en competencias provinciales y nacionales.

Colegas, alumnas y alumnos resaltaban su pasión y capacidad de enseñanza. “En el patín, como en la vida, caerse es parte del camino, lo importante es levantarse y seguir”, solía decir. Su pérdida deja un profundo vacío en la comunidad deportiva y educativa local.

La Federación Entrerriana de Patín expresó su dolor en redes sociales: “Pedimos una oración por su eterno descanso y fortaleza para sus familiares y amigos en este difícil momento”. Desde Agmer Paraná también enviaron un mensaje de apoyo: “Abrazamos y acompañamos a nuestro compañero y deseamos fortaleza y paz para toda su familia en este doloroso momento”.