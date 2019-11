Julieta Prandi sobre su relación, "Mi libertad no tiene precio”.

Julieta Prandi fue la invitada especial del domingo pasado en el living de Susana Giménez. La modelo le contó a la diva el calvario que vivió con Claudio Contardi, su ex marido y padre de sus hijos, Mateo y Rocco. Según su testimonio, estuvieron en pareja entre el 2000 y el 2005, y luego se reencontraron en el 2008.

“En 2009 nos fuimos a vivir juntos. Yo estaba enamorada, soy muy Susanita”, le contó Prandi a Susana y, sin mayores preámbulos, se refirió a la violencia económica que él ejerció sobre ella. La modelo contó que tenía un departamento de soltera que su ex puso a nombre de un hijo suyo, Ezequiel, fruto de una relación anterior, con la idea de comprar una casa juntos. Pero, según su testimonio, Contardi cometió un fraude ya que el nuevo departamento “lo escrituró a nombre de él y de su mamá”, y a ella no le quedó nada a su nombre.

Prandi reveló que, luego de casarse, compraron varias propiedades y autos, pero que ella no manejaba porque él no se lo permitía; y que todos los vehículos los ponía a nombre de testaferros, ya que tenía un poder absoluto a nombre de Prandi: “Le firmé un poder administrativo general: cobraba mis sueldos, hacía mis ventas, lo tenía por una cuestión organizativa. Fui muy confiada”.

MIRÁ TAMBIÉN Policía de Brasil colaborará con Nicaragua para la captura de Darthés

La modelo aseguró que están separados desde marzo del año pasado, aunque seguían conviviendo bajo el mismo techo porque Contardi no aceptaba la situación, y que el divorcio fue unilateral, a pedido suyo: “Vivimos un año muy difícil, me di cuenta de mentiras y manipulación de él, como persona había muchas falencias”. Y agregó: “Todos los días descubro algo nuevo”.

“No creo que me haya amado; esto no es amor. No me consta su fidelidad”, dijo Prandi, quien aseveró que tuvo que pedir un crédito para poder alquilar un departamento con el objetivo de irse a vivir con sus hijos, y que solo se llevó “lo puesto”. También aseguró que “consta en el acta de la escribana que ni mis cosas aparecieron”. La modelo confirmó que la justicia todavía no notificó a su ex marido para que pague los alimentos porque “no tiene timbre en la casa de Martínez” donde vive.

“La relación como pareja falló. Él ya había comenzado su vida hace rato. Confío que la Justicia va a accionar. La causa de violencia la están llevando muy bien, yo estoy en terapia, Mateo también, él entiende y cuenta todo. Gracias a que Mateo habló conmigo y yo pude ver lo que le pasaba a él es que decido hacer la denuncia de violencia. Desde marzo a octubre Mateo guardó silencio. Lo más terrible para mí fue ver en Mateo a Julieta”, sostuvo en referencia a las agresiones vividas.

Prandi contó que pidió la prórroga de la medida perimetral que le brindó la Justicia, y que los hijos no pernoctan en la casa del padre, aunque tiene un régimen de visita para verlos. “El día que me fui de la casa fue muy tenso, me fui entre gritos y otras cosas más. Agradezco al cielo todo los días que no hubo violencia física, es lo único que no hubo. Todo lo que pasó fue violencia económica. Mi carrera fue siempre bendecida”, señaló.

“A veces siento que fue planeado. En mí vio una persona ingenua y confiada, cuando quiero me entrego y confío. ¿Cómo voy a pensar que embarazada y a seis meses de casarme iban a estafarme?”, señaló Prandi en relación a Contardi.

“El que te controla no lo hace tan evidente. Cada vez el control es más hasta que un día decís ‘no respiro’. Aguanté hasta que sentí que no se podía aguantar más, había cosas muy grosas”, sostuvo.

La modelo aseguró que no perdió las esperanzas de volver a enamorarse: “Pero no me volvería a casar: eso no fue amor, fue una enfermedad”. Y señaló: “Lo material va a volver, lo construí yo, pero mi libertad no tiene precio”.